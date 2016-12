foto Da video

- Beppe Grillo attacca Pier Luigi Bersani dopo l'esultanza del segretario Pd per il risultato elettorale in Sicilia. "Bersani dopo il trionfo siculo non si tiene più nelle mutande. Ha detto: abbiamo vinto, cose da pazzi. Va capito - ha commentato il comico -. Lui si aspettava risultati a una cifra, non un esaltante 13,5%. Se Bossi disse che si sarebbe alleato anche con il diavolo per il federalismo, Bersani, più modestamente, si è alleato con l'Udc".