foto Ansa Correlati Napolitano: "Monti arrivi a scadenza legislatura"

Monti: noi più graditi dei partiti 15:41 - Il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, interviene sulle polemiche in merito all'attuale governo auspicando che "si vada alla scadenza naturale della legislatura e che si voti sulla base di nuove regole". Quella di primavera, sottolinea il Presidente della Repubblica, è "una scadenza sufficientemente vicina da consentire alle forze politiche di prepararsi a riassumere pienamente il loro ruolo nella vita istituzionale". - Il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, interviene sulle polemiche in merito all'attuale governo auspicando che "si vada alla scadenza naturale della legislatura e che si voti sulla base di nuove regole". Quella di primavera, sottolinea il Presidente della Repubblica, è "una scadenza sufficientemente vicina da consentire alle forze politiche di prepararsi a riassumere pienamente il loro ruolo nella vita istituzionale".

La scadenza per la conclusione della legislatura del settennato presidenziale, ricorda il Capo dello Stato, è "tale da suggerire ancora un'ampia e operosa assunzione di responsabilità in vista delle sfide che sono davanti all'Italia e all'Europa".



Napolitano aggiunge poi che "non si è ancora ben apprezzata l'importanza" della riforma dell'articolo 81 della Costituzione sul pareggio di bilancio. In particolare, osserva, non sono state ancora ben comprese "le sue implicazioni in materia di controllo della finanza pubblica e quindi di ruolo della Corte dei Conti".