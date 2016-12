foto LaPresse 11:41 - Secondo il premier Mario Monti il governo dei tecnici ha "fatto cose molto sgradevoli e spiacevoli, sia per chi le ha subite che per chi le ha fatte. Eppure il livello di gradimento di questo governo 'maledetto' è molto più elevato di quello dei partiti". Lo ha detto intervendo a un convengo del World Economic Forum. "L'Europa uscirà dalla crisi - ha continuato - quando sarà capace di trovare una crescita coerente con la disciplina di bilancio". - Secondo il premier Mario Monti il governo dei tecnici ha "fatto cose molto sgradevoli e spiacevoli, sia per chi le ha subite che per chi le ha fatte. Eppure il livello di gradimento di questo governo 'maledetto' è molto più elevato di quello dei partiti". Lo ha detto intervendo a un convengo del World Economic Forum. "L'Europa uscirà dalla crisi - ha continuato - quando sarà capace di trovare una crescita coerente con la disciplina di bilancio".

Il premier, riferendosi esplicitamente alle critiche spesso sollevate al suo esecutivo da parte dell'economista Tito Boeri, ha detto: "Abbiamo notato alcune volte in passato che il principale messaggio dell'esperienza del nostro governo in questo anno in Italia non è se noi abbiamo fatto bene al 30 o all'80%, ma che abbiamo fatto cose sgradevoli sia per chi le ha subite che per chi le ha fatte". "Eppure, come mostrano vari sondaggi, la percezione che le persone hanno di ciò che questo maledetto governo sta facendo non è completamente positiva ma è molto più alta rispetto a quella di questo o quel partito o dei partiti messi insieme. Il povero Boeri non ha colto nulla di tutto questo", ha precisato Monti.



La lotta contro la crisi resta però ancora dura. L'italia ha compiuto importanti passi avanti nella classifica mondiale della competitività, ma deve fare ancora di più, ha ribadito il premier. "Abbiamo profuso molti sforzi per superare le posizioni acquisite negli anni. Quest'anno il nostro Paese ha compiuto un balzo di cinque posti. Ma questo ancora non basta e confidiamo che il prossimo anno ci troveremo in una posizione molto più positiva", ha spiegato. "E' un piacere - ha sottolineato - lavorare in una situazione di emergenza perché ci aiuta a modernizzare la struttura del Paese".



Monti infine ha guardato avanti, lanciando un messaggio "importante ai politici che governeranno il Paese: non crediate che non potete fare le politiche giuste perché altrimenti perdereste consensi".