Renzi a D'Alema: fate un passo indietro

- Matteo Renzi, a Milano per la nuova tappa del suo tour elettorale per le primarie del centrosinistra, torna a chiedere che cambino le persone che guidano il centrosinistra, le stesse da venti anni. "Non è una mancanza di rispetto verso chi è più anziano". Poi, replica a D'Alema che lo aveva accusato di non rispettare l'attuale classe dirigente: "Noi rispettiamo la vostra storia, ma vi chiediamo di fare un passo indietro".

"Non e' la finanza che e' buona o cattiva - ha continuato Renzi alludendo alla polemica cosiddetta "delle Cayman" - ma è la politica che puo' essere con la spina dorsale o strisciare di fronte ai poteri finanziari, la politica che di fronte alle scalate di presunti 'capitani coraggiosi' (espressione coniata a suo tempo da D'Alema, ndr) si mette prona, che consente di vendere o svendere Telecom, di distruggere in 15 anni quello che i senesi hanno costruito in sei secoli di storia''. "Se vogliamo ragionare - ha aggiunto sull'argomento - facciamolo nel merito, senza slogan. Io sono per un accordo con la Svizzera sulla falsa riga di quello della Germania, un prelievo forzoso per chi porta in maniera nascosta capitali nella terra elvetica". Poi toccando i temi del lavoro attacca l'attuale sistema del welfare: "In questi anni la nostra Italia e' affondata nella rendita, non occupandosi - aggiunge riferendosi ai precari - di chi e' fuori dal recinto delle garanzie".



E ancora a proposito delle polemiche coi suoi finanziatori, Renzi ha garantito che i contributi al centrosinistra provenienti dai partecipanti alla recente cena che ha alimentato la dura reazione di Bersani ''saranno trasparenti e resi pubblici''. Il candidato alle primarie ha assicurato che anche quelli saranno messi sul suo sito con nome e cognome come fatto per gli oltre centomila euro raccolti dalla gente comune.



Il saluto con Pisapia

Matteo Renzi, ha salutato il "collega" Giuliano Pisapia, sindaco di Milano, dal palco del Dal Verme, definendolo un "punto di riferimento". La presenza di Pisapia in sala, ha detto Renzi, "non vuol dire che appoggi la mia candidatura". Con le primarie per le comunali, "Milano è stata un punto di riferimento - ha detto Renzi -: con le primarie è tornato a vincere il centrosinistra".