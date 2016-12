foto LaPresse

20:34

- "Credo che Berlusconi in questo momento sia una minaccia innanzitutto per il centrodestra". A dirlo è stato Massimo D'Alema, sottolineando come il leader del Pdl appaia "legato agli sbalzi d'umore, alle dichiarazioni contraddittorie che si accavallano di un leader che ha fatto il suo tempo, che a mio giudizio ha prodotto molti danni al Paese e che ormai non è più in grado d rappresentare una prospettiva".