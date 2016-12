foto Sito ufficiale

- "Oggi è cambiata la storia della Sicilia. In altri tempi uno come me non sarebbe stato eletto". Lo ha detto Rosario Crocetta, candidato presidente della Regione di Pd, Udc, Psi e Api, commentando il risultato delle elezioni che lo vedono, a metà scrutinio, oltre il 30%. "Sono riuscito in un miracolo mettendo insieme movimenti antipolitici e partiti", ha aggiunto.