- Mario Monti da Madrid parla del futuro del suo esecutivo, dopo le ipotesi di Silvio Berlusconi di togliere presto la fiducia al governo: "Le minacce di ritirare la fiducia non possono essere fatte perché non le vivremmo come una minaccia". Ci hanno chiesto "di dare un contributo a un momento difficile di questo Paese. Non posso chiamare minaccia qualche cosa che a noi non toglierebbe niente", ha aggiunto il premier.