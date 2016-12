Molise, annullate le elezioni regionali del 2011

foto LaPresse Correlati Confermato il verdetto del Tar 13:59 - Le elezioni regionali del 2011 sono state annullate e il Molise torna alle urne: è stata infatti depositata a Palazzo Spada la sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato a proposito dei ricorsi elettorali. I giudici hanno respinto le istanze del centrodestra confermando il verdetto del Tar del Molise, che nella scorsa primavera aveva annullato il voto per la presenza di liste irregolari. - Le elezioni regionali del 2011 sono state annullate e il Molise torna alle urne: è stata infatti depositata a Palazzo Spada la sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato a proposito dei ricorsi elettorali. I giudici hanno respinto le istanze del centrodestra confermando il verdetto del Tar del Molise, che nella scorsa primavera aveva annullato il voto per la presenza di liste irregolari.

"I vizi di legittimità riscontrati nella consultazione in controversia hanno investito non solo l'elezione del presidente ma anche quella dei componenti l'organo consiliare nelle sue due componenti elette col metodo proporzionale e maggioritario", spiega una nota del Consiglio di Stato.



Le elezioni erano state vinte nell'ottobre 2011 dal governatore uscente di centrodestra, Michele Iorio, con il 46,94% dei voti. Il distacco dallo sfidante del centrosinistra, Paolo di Laura Frattura (46,27% ), era stato molto limitato (di soli 948 voti).



Irregolarità nella raccolta delle firme

Il centrosinistra aveva fatto ricorso al Tar per vizi di forma riscontrati nelle firme per la presentazione delle liste Molise Civile, Udc e del consigliere (poi eletto) Nico Romagnuolo (Progetto Molise). Firme ripetute, presentazioni sbagliate, fogli volanti, documenti mancanti, nomi errati: sono queste le cause che i magistrati amministrativi di primo grado misero alla base della loro sentenza, ora confermata definitivamente. In tutto 19mila i voti assegnati a chi non poteva essere candidato.