foto LaPresse

08:27

- Sono cominciate alle 8 di stamane le operazioni di scrutinio in Sicilia per le elezioni regionali. Lo spoglio è in corso nelle 5.307 sezioni delle nove province dell'isola dove si è votato domenica, dalle 8 alle 22. L'affluenza è stata del 47,42% pari a 2.203.885 elettori. Alle regionali del 2008 si erano recati ai seggi il 66,68% degli aventi diritto, ma in quel caso si votava domenica e lunedi e si votava anche per le politiche.