foto LaPresse

15:21

- "Sarebbe un suicidio far cadere il governo Monti a 4 mesi dal voto": così Guido Crosetto parlamentare Pdl dopo le parole di Berlusconi sulla possibilità di anticipare il voto. "L'anno scorso Berlusconi ha fatto il passo indietro, è stato zitto per un anno, ieri è esploso e ha detto ciò che pensa: la sentenza ha fatto saltare il tappo", ha aggiunto Crosetto, per il quale è giustificabile l'"incazzatura" per la sentenza del leader del Pdl.