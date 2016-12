Renzi contro tutti: "La mia candidatura ha rotto gli schemi, io l'unico a dire al Pd di cambiare"

"ll 95% dei dirigenti del Pd è contro di me"

In un'intervista televisiva Renzi ha spiegato: "Le primarie si sono svolte per anni sempre con le stesse regole. Sempre con lo stesso metodo. Stavolta hanno cambiato idea perché erano impauriti dai sondaggi. Laddove non hanno funzionato è stato colpa dei maggiorenti del Pd che hanno creato confusione. ll 95% dei dirigenti del Pd è contro di me". "C'è un Pd - ha aggiunto - che sta nelle stanze romane che si ingegna per arzigogolare le regole ed un Pd che viene dalla base e che io rappresento. Un nuovo libro non si può scrivere con autori vecchi".



La risorsa dei sindaci che hanno tagliato col vecchio Pd

In un momento in cui la burocrazia soffoca tutto, ha considerato il primo cittadino di Firenze, ci sono "però persone come i sindaci che nel corso di questi anni hanno tagliato, che sono libere e possono cambiare le cose".



"D'Alema smetta con alibi Berlusconi"

Renzi ha parlato di D'Alema, che gli ha dichiarato guerra nel partito. "Noi stiamo cercando di parlare del futuro dell'Italia partendo da una situazione in cui per 20 anni c'è stato Berlusconi e l'antiberlusconismo. Perché se siamo a questo punto la colpa non è solo di Berlusconi. Non si può avere sempre l'alibi di Berlusconi", ha affermato Renzi. "Voglio rassicurare D'Alema - ha sottolineato - se c'è una invasione alle primarie e si vota un candidato che lui non preferisce non è pericoloso, non significa allora che sia una spia del nemico: puo' essere una partecipazione genuina".



"Berlusconi più altalenante dello spread"

Il candidato alla guida del partito e del Paese ha poi parlato di nemici e potenziali amici. "Ormai siamo alle candidature a targhe alterne. Berlusconi è più altalenante dello spread. Dopo 18 anni di berlusconismo questo Paese ha bisogno di parlare d'altro. Vorrei che le primarie del Pd parlassero dei problemi concreti del Paese altrimenti ricadiamo negli errori del passato". Sul tandem Montezemolo-Casini, poi, "Non sarà certamente questo che porterà ad una fase di innovazione". Governare con Nichi Vendola? "Decida lui se essere serio oppure no".



"Da Monti credibilità, ma i tecnici non hanno mai incontrato il Paese reale"

Quanto al governo, "Monti ha restituito credibilità all'Italia, ma c'è un punto: pare che i tecnici il Paese vero e reale non l'abbiano mai incontrato. Non si rendono conto che oggi continuare a sostenere i tagli significa impaurire chi ha risorse".



Evasione fiscale, "fare accordo con banche svizzere"

Sulle ricette per grossi mali dell'Italia come l'evasione Fiscale, Renzi risponde: "Io sono per fare un accordo con le banche svizzere", aggiungendo che secondo lui "fino ad oggi la politica è stata sempre troppo subalterna alla finanza".



"Io massone? Tutto alla luce del sole"

Alle accuse di appartenere alla massoneria e di aver messo da parte dei fondi, il sindaco di Firenze risponde: "La questione dei paradisi fiscali è stata usata in maniera strumentale. Tirare fuori questi argomenti è triste. Io sono l'unico ad avere messo on line che ho 19.500 euro in banca", ha aggiunto, "E rispondo a quelli che dicono che sono massone che io nascondo solo la tessera degli scout e quella onoraria di arbitro".



"Se vinco, ministri liberi da correnti di partito"

"Se io vinco le primarie e poi le secondarie avrò un grande obbligo morale con gli italiani, quello di mettere nei posti di responsabilità persone libere, indipendenti dall'appoggio delle singole correnti del partito, capaci di competenza e autorevolezza".