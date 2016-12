A Palermo grillini avanti

Il candidato alla presidenza della Regione Sicilia del Movimento 5 Stelle, Giancarlo Cancelleri, sarebbe in testa alle preferenze espresse nella città di Palermo con il 27,46% dei consensi, seguito da Nello Musumeci (Pdl, Pid e Ld) al 23,35%. Ad affermarlo sono gli exit poll pubblicati dal sito Palermoreport.it. Crocetta sarebbe al 21,40%, poi Miccichè (14.24%) e Marano (9,76%).



Affluenza in forte calo al 47,4%

Alle 22, alla chiusura delle urne, nei 390 comuni siciliani nei quali si è votato per eleggere il presidente della Regione, l'affluenza è stata del 47,42% degli aventi diritto, pari a 2.203.885 elettori. Nel 2008, quando però si votò anche di lunedì e in contemporanea alla Camera e al Senato, si recò alle urne il 66,68% degli aventi diritto. Alle 19 l'affluenza era del 37,66%, alle 12 dell'11,31%.



Chi sono i candidati

A contendersi la poltrona di Governatore dieci candidati, mentre i nomi inseriti nelle varie liste collegate arrivano a 1629 tra cui 32 inquisiti con diversi problemi giudiziari. Questa potrebbe essere l'ultima volta che i siciliani avranno un'Assemblea regionale composta da 90 membri. Un disegno di legge, a cui manca solo l’approvazione della Camera, prevede, infatti, che il numero venga ridotto a 70, provvedimento che sarà effettivo a partire dal 2017.



Tra i nomi accreditati come possibili vincitori, quelli di Rosario Crocetta (Pd, Udc, Api e Psi), Nello Musumeci (Pdl, Pid e Ld) e Gianfranco Micciche' (Fli, Pds-Mpa, Gs e Mps). Tuttavia il ruolo di mattatore di queste regionali spetta di diritto a Beppe Grillo, leader del movimento 5 stelle, che, attraversando a nuoto lo stretto di Messina lo scorso 10 ottobre, ha inaugurato la campagna elettorale, durata ben 17 giorni, del suo candidato Giancarlo Cancellieri. A rappresentare la sinistra Giovanna Marano, sostenuta da Sel, Idv, Federazione della sinistra e Verdi, mentre Giacomo Di Leo e' appoggiato dal partito comunista dei lavoratori. Gaspare Sturzo corre, invece, per la lista Italiani liberi e forti, Mariano Ferro per i 'Forconi' e Cateno De Luca per la lista Rivoluzione.



Un fattore di incertezza è costituito dal voto disgiunto. Gli elettori potranno, infatti, decidere di votare una determinata lista, ma contemporaneamente il candidato presidente di un’altra. In ogni caso, qualunque sia il verdetto elettorale, una cosa è certa: tante saranno le questioni che dovrà affrontare il successore di Raffaele Lombardo. La Sicilia, infatti, arriva a fine 2012 con un debito che ammonta a quasi 6 miliardi di euro, un numero elevatissimo di precari, 100 mila, e interi settori che necessitano di riforme: rifiuti, burocrazia, forestali. A ciò vanno aggiunte alcune inchieste giudiziarie aperte dalla Procura di Palermo che sta indagando sulla spesa dei gruppi parlamentari e sui fondi stanziati dalla Regione per i grandi eventi e per le iniziative inserite nel Circuito del Mito.



Maltempo, 50 elettori non riescono a votare

I 50 elettori di Ginostra, nell'arcipelago delle Eolie, per votare alle regionali siciliane avrebbero dovuto recarsi a Stromboli, ma sono rimasti a terra per il mare agitato che ha impedito la partenza dell'aliscafo della compagnia delle Isole. Riccardo Lo Schiavo, delegato di Marevivo, ha scritto al Presidente della Repubblica, Napolitano, per lamentare che "questo diritto garantito dall'art. 48 della Costituzione oggi ci è stato negato".