foto Ansa

16:43

- Nuovo appello del presidente della Camera, Gianfranco Fini, per la riforma elettorale. "Qualora si vada a votare con l'attuale legge c'è il rischio di una sostanziale ingovernabilità del Paese", ha sottolineato. "In ogni caso - ha proseguito - non si pensi di lasciare il cerino in mano ad altri. Se non si cambia la legge elettrale, sarà molto difficile per qualcuno dire io la volevo fare altri non l'hanno voluto".