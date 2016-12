foto LaPresse Correlati Berlusconi: "Devo restare in campo"

Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, commentando l'annuncio di Silvio Berlusconi di voler restare in campo, ha detto: "La dichiarazione di oggi è diversa da quella di ieri. Aspettiamo di vedere quale sarà la dichiarazione di domani". Fini, che stava partecipando a un dibattito con Pier Ferdinando Casini e Emma Macegaglia, ha poi aggiunto: "La risata della platea alla notizia la dice lunga".

Santanchè a Tgcom24: "Noi candidati alle primarie facciamo un passo indietro"

"Sono contenta, la bandiera del garantismo la può tenere alta solo lui; spero che faccia le primarie o che scenda in campo con una sua lista: noi candidati facciamo un passo indietro, saremmo tutti usurpatori". Così a Tgcom24 Daniela Santanchè. "Sono contenta che Berlusconi abbia colto il nostro appello di tornare in prima linea perché la bandiera del garantismo la può tenere alta solo lui.



C’è una parte della magistratura altamente politicizzata, un partito di opposizione duro nei confronti di Berlusconi. La sentenza è politica, invito a leggerla, sono certa che rimarrà in campo in prima linea e dico a chi ha stappato lo champagne sia dentro che fuori dal Pdl è stato un po' frettoloso.



Mi auguro o che faccia le primarie o che scenda in campo con una sua lista 'Silvio Berlusconi', così si fa chiarezza e gli italiani potranno scegliere chi vorranno alla guida del paese.



Credo che il passo indietro di Berlusconi non può esserci perché la battaglia in gioco è troppo alta, non si può perdere. Sono certa che milioni di italiani vogliono la giustizia. In questo momento il partito degli onesti stride un po' perché manca un’onesta giustizia.



"Non possiamo usurpare il suo posto"

La responsabilità si deve trasformare in un passo avanti del Presidente Berlusconi. Noi candidati alle primarie facciamo tutti un passo indietro perché non possiamo usurpare quel posto, quel posto è stato ed è di Berlusconi, saremmo tutti usurpatori.



Marcegaglia: "Primarie centrodestra? Non partecipo"

L'ex presidente di confindustria, Emma Marcegaglia, non entrerà in politica. Lo ha confermato lei stessa. A una domanda in merito, la Marcegalgia ha risposto: "Non ho mai pensato di partecipare alle eventuali primarie della coalizione di centrodestra. Erano solo illazioni prive di fondamento".



Calderoli: "Berlusconi prepara un altro predellino"

"Pregevole e anche coraggioso l'intervento di Berlusconi ma intriso di verità e di non verità". Così il responsabile e coordinatore delle segreterie della Lega, Roberto Calderoli, commentando le ultime dichiarazione del leader del Pdl. "Da una parte ha avuto il coraggio di dire come non funziona Palazzo Chigi con la sudditanza verso l'Europa; dall'altra una non coerenza rispetto a quello che è successo e quello che succede: il suo è stato un intervento da segretario di partito con un programma che fa prevedere l'ennesimo predellino e un suo ritorno in campo che contrasta con la sua rinuncia a candidarsi".