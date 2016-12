Monti: "Nel 2013 fondi per giovani e famiglie" "Fatto errori ma orgoglioso del mio operato"

foto Ansa Correlati Monti: "Nel 2013 fondi per giovani e famiglie" 15:39 - "Ci sono stati limiti alla nostra azione, abbiamo compiuto errori". Lo ha detto il premier Mario Monti da Riva del Garda. "Non mi riferisco a nulla di preciso, sono orgoglioso delle politiche fatte, ma sarebbe sciocco non ammettere che ci sono stati errori e so che, se avessimo avuto più tempo, avremmo fatto meglio", ha aggiunto. "Nel 2013 - ha sottolineato - abbiamo stanziato 50 milioni di euro per la famiglia e 25 per le politiche giovanili". - "Ci sono stati limiti alla nostra azione, abbiamo compiuto errori". Lo ha detto il premier Mario Monti da Riva del Garda. "Non mi riferisco a nulla di preciso, sono orgoglioso delle politiche fatte, ma sarebbe sciocco non ammettere che ci sono stati errori e so che, se avessimo avuto più tempo, avremmo fatto meglio", ha aggiunto. "Nel 2013 - ha sottolineato - abbiamo stanziato 50 milioni di euro per la famiglia e 25 per le politiche giovanili".

"Si può essere ascoltati senza sedurre"

"E' possibile essere ascoltati dai cittadini senza gridare e senza tentare di sedurre. E' possibile ottenere consenso senza cercarlo, se è vero che l'opinione pubblica italiana sta mostrando di capire i sacrifici", ha detto Monti al festival della famiglia.



"Gli italiani hanno compreso la necessità dei sacrifici"

Secondo Monti, infatti "è stato possibile ottenere il consenso, senza cercarlo, se è vero che l'opinione pubblica italiana in gran parte, anche se c'è chi protesta e io li capisco tutti, apprezza quanto fatto. Una vasta cerchia di cittadini italiani forse non erano abituati ad essere trattati come adulti e sembra aver capito che in certi momenti è necessario sopportare certi sacrifici se si vuole che la famiglia comune possa avere un decoro nel mondo e sembra che gli italiani a questo decoro ci tengano".



"In passato troppe promesse non mantenute"

Il premier è tornato anche sulla politica che lo ha preceduto. "In passato si è promesso troppo senza saper mantenere le promesse", ha affermato il presidente del Consiglio rispondendo a una signora del pubblico che sollecitava politiche per le famiglie.