foto LaPresse

14:59

- Via libera al regolamento sulle "quote rosa" nei consigli di amministrazione e di controllo delle società pubbliche. A dare l'ok in via definitiva è stato il Consiglio dei ministri, che ha preso la decisione dopo aver acquisito il parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti. Un provvedimento che garantirà dunque più spazio alle donne ai posti di comando.