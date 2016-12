foto Ansa

- "Non si tratta di una scomparsa politica, ma solo della rinuncia alla premiership da parte di Silvio Berlusconi". Ad affermarlo è Angelino Alfano intervistato da Maurizio Belpietro su Canale 5. "Berlusconi ha avuto il merito di riaprire i giochi per far vincere il centrodestra - ha continuato -. Monti? Ha sempre escluso di candidarsi per il centrodestra, noi vorremmo candidato presidente il vincitore delle primarie".