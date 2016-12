La presidente di Mondadori torna a parlare della scelta del padre. "Ha preso una decisione difficile, non ha tentennato. Il suo è stato un annuncio di chi vuole unire e non dividere", ha detto al Corriere della Sera. "Mi meraviglio di chi si meraviglia: un annuncio pacato, senza spigolature polemiche".



Il futuro del Pdl

Sul futuro del Pdl, Marina Berlusconi si dimostra ottimista, dal momento che alle elezioni "mancano ancora alcuni mesi". Guarda con attenzione al fenomeno delle primarie. "Quelle del Pd mostrano differenze insanabili, che credo renderebbero impossibile una maggioranza di governo. Quelle del Pdl ben vengano ma il nuovismo non rappresenta una ricetta magica".



Non buttare il vecchio

Per Marina Berlusconi, infatti, l'equazione nuovo-buono e vecchio-cattivo non sempre è valida. E riconosce il difficile compito che attende il segretario Alfano: "Succedere a Silvio Berlusconi è una impresa da far tremare ma è riuscito a gestire la situazione dimostrando capacità e lealtà. E' una persona che stimo".



Il governo Monti

Al Corriere spende parole positive anche per Monti, da molti visto come il futuro leader del centrodestra. "Ha fatto bene, ma il suo governo poteva fare di più. Alcune misure sono chiaramente recessive. Non si poteva fare altrimenti? Gli effetti sull'economia sono stati pesanti".



Tuttavia, sottolinea da "persona che ogni giorno vive la realtà delle imprese", "almeno nella fase iniziale" l'esecutivo aveva "spazi di manovra senza precedenti, sia sul piano delle riforme che su quello del taglio alle spese, spazi che non sono stati sfruttati fino in fondo.