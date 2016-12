foto LaPresse

20:13

- "Gli italiani stanno sopportando rimarchevoli sacrifici dopo un periodo in cui si era detto loro che la crisi non era così grave". Lo ha detto il premier, Mario Monti, in un incontro a Gerusalemme con il governatore della banca centrale israeliana, Stanely Fisher. Questi sacrifici sono portati avanti "con una comprensione e una maturità incredibile: non c'è livello di protesta come in altre parti d'Europa", ha aggiunto.