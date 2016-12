foto Ansa

18:21

- Per il futuro "io auspico, prego per un presidente del Consiglio che sia autorevole, competente, serio, onesto, con la reputazione per essere un interlocutore credibile di tutti i grandi del mondo". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, rispondendo a Londra a una domanda dei giornalisti sulla possibilità di un Monti-bis. "Su questo io non entro - ha risposto - lo sceglieranno gli italiani".