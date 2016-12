Bersani: "Zero possibilità per un Monti-bis"

foto Ansa Correlati Pdl, è l'ora delle primarie

Primarie Pd, ok alla registrazione online 18:25 - Le possibilità di un Monti-bis dopo il 2013 "sono pari a zero se ciò significa andare avanti con maggioranze spurie": lo ha detto Pier Luigi Bersani, al termine di un incontro all'Eliseo con il presidente francese, Francois Hollande. Il segretario del Pd ha anche parlato delle primarie del Pdl. "Sul piano democratico faccio gli auguri perché la destra possa organizzare un meccanismo di partecipazione per il suo elettorato", ha affermato.

"Ho detto e ripetuto mille volte che una personalità come Monti non può tornare alla Bocconi. La Bocconi dovrà farne a meno", ha aggiunto il segretario del Pd, sottolineando che "per il resto decide la politica".



"Bisogna dare coerenza a un progetto politico", ha concluso.



Per il futuro "io auspico, prego per un presidente del Consiglio che sia autorevole, competente, serio, onesto, con la reputazione per essere un interlocutore credibile di tutti i grandi del mondo", ha detto il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, rispondendo a Londra a una domanda dei giornalisti sulla possibilità di un Monti-bis. "Su questo io non entro - ha risposto - lo sceglieranno gli italiani".