- Secondo Giuseppe Vegas, con l'introduzione della Tobin tax, "ci sono rischi di elusione, attraverso la delocalizzazione di importanti comparti dell'industria finanziaria nazionale". Questo perché, per il presidente Consob rimane ferma "la possibilità per i non residenti di effettuare all'estero transazioni su azioni italiane senza essere tenuti al pagamento dell'imposta". Per Vegas la tassa va introdotta ma con "qualche razionalizzazione".