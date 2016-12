Alfano: "E' ora di ricostruire il centrodestra"

- Per il segretario del Pdl, Angelino Alfano, "è giunto il momento della ricostruzione del centrodestra italiano". Da Trapani per le ultime battute della campagna elettorale Alfano auspica un "ricambio generazionale" e invita i propri elettori "alla più grande innovazione che il centrodestra abbia avuto dal 1994". Il segretario elogia poi la scelta di Berlusconi, che "ha e continuerà ad avere un ruolo straordinariamente importante".

Alfano: "Mettere da parte gli egoismi"

In vista delle primarie che incoroneranno il successore di Silvio Berlusconi, il segretario del Pdl Angelino Alfano chiede a tutti gli esponenti del partito di abbandonare atteggiamenti individualistici: "E' indispensabile mettere da parte gli egoismi e le visioni di piccolo cabotaggio per rifondare il centrodestra e impedire che il centrosinistra vinca".

"Alleanze solo dopo le primarie"

Il Pdl non discuterà di alleanze elettorali prima delle primarie. Lo ha detto il segretario del partito, Angelino Alfano: "Fino al 16 dicembre, giorno in cui si celebreranno le primarie del partito, non ci occuperemo di alleanze - ha dichiarato intervenendo a Trapani - Oggi siamo impegnati a rafforzare il Pdl, pilastro fondamentale della politica italiana".

Primarie, Formigoni ci sta pensando

La partecipazione o meno alle primarie del Pdl è una scelta che il governatore lombardo, Roberto Formigoni, farà nelle prossime settimane. "Adesso devo terminare un lavoro in Regione, poi ci penserò", ha detto lo stesso Formigoni a Tgcom24. Tra le candidature alla competizione, che deve essere "apertissima", il governatore reputa "molto positiva" quella del segretario del Pdl, Angelino Alfano.

Galan in campo: "Io mi presento"

"Mi presento per rappresentare l'area liberale. Vedremo come saranno le regole, nella mia Regione ho avuto buoni appoggi in passato, credo di averne ancora". Così l'ex-governatore del Veneto Giancarlo Galan conferma la propria presentazione alle primarie del Pdl, fissate per dicembre. "Mi auguro - ha aggiunto - che ci siano candidature rappresentative di un'area, per aprire un dibattito all'interno di un grande partito".

La Russa si tira fuori: "Sostengo Alfano"

Ignazio La Russa non si candiderà alle primarie del Pdl in programma per il 16 dicembre. "No, nella maniera piu' totale. Sono convinto che il miglior candidato del centrodestra sia Angelino Alfano - ha detto l'ex ministro della Difesa - Poi, naturalmente, con Alfano e con tutti gli altri dovremo discutere insieme e affinare i contenuti, il programma e il progetto per decidere quale sarà l'offerta del Popolo della Liberta".