Maroni: "Ora nuove prospettive" 11:26 - "No, non credo...": così Umberto Bossi risponde ai cronisti che, in buvette a Montecitorio, gli chiedono se ritenga che davvero Berlusconi non correrà più per la premiership. A chi gli chiede se un passo indietro di Berlusconi possa determinare un cambiamento nei rapporti tra il Pdl e la Lega, Bossi risponde: "Noi abbiamo deciso comunque di correre da soli. Stiamo risalendo". - "No, non credo...": così Umberto Bossi risponde ai cronisti che, in buvette a Montecitorio, gli chiedono se ritenga che davvero Berlusconi non correrà più per la premiership. A chi gli chiede se un passo indietro di Berlusconi possa determinare un cambiamento nei rapporti tra il Pdl e la Lega, Bossi risponde: "Noi abbiamo deciso comunque di correre da soli. Stiamo risalendo".

Prudente sull'uscita di scena di Berlusconi anche l'ex premier Romano Prodi, che consiglia di aspettare a fare i titoloni sulla notizia, dal momento che "non si sa mai".



Interpellato al riguardo a un forum, organizzato da Mergermarket sul private equity, a proposito del proprio personale impegno, il Professore ha escluso qualsiasi ipotesi di rientro in campo, ricordando che "mi occupo ormai di Africa, ho un incarico a tempo pieno per il Sahel. Dalla politica sono uscito". E ancora: "La prossima settimana chiudo tutto, anche gli impegni accademici. A 73 anni è bello cambiare vita".