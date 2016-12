foto LaPresse

10:46

- "Mi presento per rappresentare l'area liberale. Vedremo come saranno le regole, nella mia Regione ho avuto buoni appoggi in passato, credo di averne ancora". Così l'ex-governatore del Veneto Giancarlo Galan conferma la propria presentazione alle primarie del Pdl, fissate per dicembre. "Mi auguro - ha aggiunto - che ci siano candidature rappresentative di un'area, per aprire un dibattito all'interno di un grande partito".