- Al termine di una riunione durata oltre tre ore, la maggioranza ha trovato un'intesa in extremis sul ddl per la diffamazione. Non ci sarà il carcere per chi diffama e la sanzione massima sarà di 50mila euro. Per quanto riguarda la rettifica online, questa riguarderà solo le testate giornalistiche e gli articoli che vi saranno pubblicati. Nessun obbligo di rettifica, invece, per i commenti.