foto Ufficio Stampa Mediaset

21:29

- Tgcom24 si candida ad ospitare dibattito tra candidati. Dopo la diffusione della nota in cui Silvio Berlusconi apre alle primarie nel centrodestra, Tgcom24, il sistema integrato all news di Mediaset (Tv, web e mobile), si candida ad ospitare il dibattito trai futuri candidati per la guida del Pdl alle prossime elezioni politiche. Così il direttore Mario Giordano: “Come già fatto anche per il faccia a faccia tra Renzi e Bersani nel Pd, Tgcom24 – forte della gratuità del servizio offerto – lancia la sua candidatura per ospitare questo importante dibattito politico”