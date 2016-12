foto LaPresse

20:31

- Il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, esclude che ci possa essere un riavvicinamento con il Pdl anche dopo l'uscita di scena di Berlusconi. "Faremo una lista per l'Italia: alle elezioni ci saranno quella del Pd, del Pdl, la lista per l'Italia e Grillo". Poi, commentando la decisione del leader del Pdl, ha detto: "Me l'aspettavo, Berlusconi è un uomo intelligente. Non penso che potesse candidarsi a Palazzo Chigi, non poteva non capirlo".