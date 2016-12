Poi una promsessa: "Continuerò a dare tutto il mio contributo al successo di questa società, come azionista e membro del Cda. Ho l'orgoglio - aggiunge Montezemolo - di avere contribuito a creare dal nulla un'impresa che rappresenta oggi un'importante realtà imprenditoriale in Italia e in Europa. Un miliardo di euro di investimenti, mille persone di età media sotto i 30 anni, assunte a tempo indeterminato e un promettente successo commerciale, malgrado tante difficoltà".

La nota del Cda: "Il consiglio ha preso atto con rammarico della decisione di Luca di Montezemolo ma condivide la necessità espressa dall'avvocato di evitare un'eccessiva personalizzazione di Ntv e che la stessa assuma una propria identità a prescindere da chi ricopra gli incarichi, e lo ha ringraziato per il grande contributo dato alla costruzione di questa nuova realta' del trasporto ferroviario europeo".



"Non mi candido ma ripulirò la politica"

Montezemolo ha poi confermato che non si candiderà alle elezioni, ma dice in maniera sibillina di essere disponibile "a portare in Parlamento gente nuova, per creare una nuova classe dirigente". Il presidente della Ferrari ha detto: "Se per politica si intende candidarsi non mi interessa, ma voglio facilitare l'elezione in Parlamento di gente nuova e pulita".