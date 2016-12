foto LaPresse

16:26

- Cambiare la legge di stabilità mantenendo i saldi invariati si può. Parola di Pier Luigi Bersani, secondo cui "Monti è disponibile a dare qualche segnale" in questa direzione. "Le modifiche sono possibili mantenendo gli stessi saldi - ha detto il segretario del Pd all'uscita dall'incontro con il premier -. I margini per intervenire ci sono. Questo governo, va ricordato, sta cercando di rimediare a impegni presi da altri. Non è semplice per nessuno".