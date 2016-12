Esodati, governo battuto alla Camera

foto LaPresse 16:39 - La commissione Lavoro della Camera ha approvato un emendamento alla legge di stabilità che amplia le garanzie per gli esodati. La proposta è passata con il parere contrario del governo. Come copertura per l'ampliamento delle garanzie è stato previsto un contributo di solidarietà del 3% per la parte di reddito che supera i 150mila euro. Ora l'emendamento passerà all'esame dalla commissione Bilancio di Montecitorio. - La commissione Lavoro della Camera ha approvato un emendamento alla legge di stabilità che amplia le garanzie per gli esodati. La proposta è passata con il parere contrario del governo. Come copertura per l'ampliamento delle garanzie è stato previsto un contributo di solidarietà del 3% per la parte di reddito che supera i 150mila euro. Ora l'emendamento passerà all'esame dalla commissione Bilancio di Montecitorio.

L'emendamento, a firma del presidente della commissione, Silvano Moffa, è passato con un voto bipartisan all'unanimità e con il "no" del governo. Solo Giuliano Cazzola (Pdl), esperto di previdenza non ha partecipato al voto. Il parere contrario dell'esecutivo è stato dato per ragioni di coperture finanziarie, viene spiegato.



L'emendamento che amplia le garanzie per gli esodati riscrive le misure messe a punto dall'esecutivo nella legge di stabilità e, oltre il contributo di solidarietà, stabilisce che nel Fondo da 100 milioni previsto dal governo confluiscano tutte le risorse stanziate per i lavoratori esodati, pari a 9 miliardi di euro. Inoltre prevede che eventuali risparmi di stanziamento restino a disposizione degli esodati. Per queste misure, che riguardano gli anni 2013 e 2014, si stima che servirebbero circa 3 miliardi di coperture. I deputati hanno previsto anche una clausola di salvaguardia, cioè l'aumento delle accise sulle sigarette già potenzialmente previsto dal Salva-Italia in caso le risorse fossero insufficienti.