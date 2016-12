Scende in campo l'Italia "no choosy": decine di offerte per chi non è d'accordo con la Fornero

foto Dal suo blog ufficiale Correlati La provocazione del ministro

"Non siate choosy", insomma, non schizzinosi. "Accettate qualsiasi lavoro". Il Ministro Elsa Fornero parla ai giovani italiani, a quella che il presidente del Consiglio Mario Monti ha definito la "generazione perduta".

I ragazzi si arrabbiano e rispondono sul web, attaccano il ministro. Non ci stanno, non vogliono più sentirsi additare come “bamboccioni” , celebre epiteto di Tommaso Padoa Schioppa, o “sfigati”, come ha fatto più recentemente il viceministro al Welfare Michel Martone.

Ci siamo messi in contatto con alcune agenzie interinali per capire quali sono i lavori "non choosy" che il mercato offre. Ma tu cosa saresti disposto a fare per dimostrare che non sei schizzinoso? I nostri lettori hanno già incominciato a scriverci

Se i choosy esistono, inutile negarlo, ci sono anche tanti ragazzi che farebbero qualsiasi lavoro pur di portare a casa la pagnotta. Tgcom24 vuole mettere in contatto i volenterosi con le aziende che offrono lavoro. Sul blog di tgcom24le offerte non mancano. Oggi, ad esempio, le proposte arrivano dall'Abruzzo, dove si cercano 15 commerciali nel settore farmaceutico, e dal Veneto.Ci siamo messi in contatto con alcune agenzie interinali per capire quali sono i lavori "non choosy" che il mercato offre. Ma tu cosa saresti disposto a fare per dimostrare che non sei schizzinoso? I nostri lettori hanno già incominciato a scriverci qui . Se anche tu vuoi dimostrare che possono dirti di tutto ma non che tu sia schizzinoso mandaci una mail cliccando qui

Vado a fare l'operaio

Mettendo come parola chiave "operaio" nei primi tre siti di lavoro interinale proposti dai motori di ricerca spuntano, in Italia, 153 offerte di lavoro. In particolare Adecco offre 75 operai, Obiettivo lavoro 22 operai mentre altri 53 posizioni arrivano da Manpower

E nel settore commerciale...



Su Adecco sono ben commerciali : posizioni ricercate in diversi ruoli, 97



addirittura Su Adecco sono ben 269 : posizioni ricercate in diversi ruoli,su Obiettivo lavoro eaddirittura 574 su Manpower

Le proposte per i non schizzinosi (ma neppure troppo) dell'agenzia interinale Gi Group L'agenzia cerca addetti nella gdo, per i comuni mortali: i grossi supermercati. In soldoni:



180 tra inventaristi, scaffalisti, addetti vendita e addetti alla cassa.



80 di lavoro come agenti/sales rappresentative che, in parole povere, sarebbero rappresentanti e commerciali. Non mancano poi le scrivanie nei call center.Gi Group cerca infatti:



80 di lavororo tra call center inbound e outbound: i primi rispondo ai clienti, i secondi chiamano per fare nuove offerte.



Aggiungendo qualche anno di istruzione si arriva ai 75 ingegneri meccanici, elettrici egestionali. E per concludere 65 periti meccanici, elettrici, elettronici ed elettrotecnici.