Scudo di Napolitano sul governo Monti 16:37 - Roberto Maroni sostiene che il governo non arriverà a Natale? Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, getta acqua sul fuoco: "Il governo della Lombardia o dell'Italia? No, quello di Monti arriva, arriva. Domani troveremo l'accordo sul ddl stabilità - ha assicurato ai microfoni di una trasmissione televisiva -. Discutiamo, diremo la nostra, ma alla fine non è certo in dubbio la stabilità del governo". - Roberto Maroni sostiene che il governo non arriverà a Natale? Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, getta acqua sul fuoco: "Il governo della Lombardia o dell'Italia? No, quello di Monti arriva, arriva. Domani troveremo l'accordo sul ddl stabilità - ha assicurato ai microfoni di una trasmissione televisiva -. Discutiamo, diremo la nostra, ma alla fine non è certo in dubbio la stabilità del governo".

Intatno si è tenuto a Palazzo Chigi l'incontro tra Bersani e il premier Mario Monti. "Cambiare la legge di stabilità mantenendo i saldi invariati si può", ha detto il segretario Pd, secondo cui "Monti è disponibile a dare qualche segnale" in questa direzione. "Le modifiche sono possibili mantenendo gli stessi saldi - ha evidenziato -. I margini per intervenire ci sono. Questo governo, va ricordato, sta cercando di rimediare a impegni presi da altri. Non è semplice per nessuno".