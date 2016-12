foto Reuters Correlati Strasburgo, Victoria fa carriera all'Europarlamento 10:06 - Il Parlamento europeo di Strasburgo ha la sua mascotte. Si chiama Vittoria , è figlia della deputata europea del Pdl Licia Ronzulli, ha due anni e sta seduta composta accanto alla mamma tra i banchi della sala, alza la manina per votare, indossa gli auricolari quando si tengono i discorsi, ascolta attenta. Sembra stia studiando da parlamentare europea e tra i compassati colleghi della madre si trova perfettamente a suo agio. - Il Parlamento europeo di Strasburgo ha la sua mascotte. Si chiama Vittoria , è figlia della deputata europea del Pdl Licia Ronzulli, ha due anni e sta seduta composta accanto alla mamma tra i banchi della sala, alza la manina per votare, indossa gli auricolari quando si tengono i discorsi, ascolta attenta. Sembra stia studiando da parlamentare europea e tra i compassati colleghi della madre si trova perfettamente a suo agio.

Si fa aiutare a sistemarsi le cuffie, non si agita né disturba, insomma è una piccola parlamentare modello. La mamma, l'eurodeputata Licia, portò per la prima volta la sua bimba sugli scranni strasburghesi addirittura quando la piccola aveva soltanto sei settimane, nel settembre del 2010. Fu allora che Victoria fece la sua prima apparizione in Parlamento.



E non ha perso l'abitudine, visto che anche pochi giorni fa è stata vista accanto a Licia, serissima e tutta presa dalla sua parte di giovanissima "rappresentante europea". D'altra parte nella politica Vittoria ci è nata in ogni senso. Anche il papà, Renato Cerioli, è politico. E lei... comincia da piccola. Piccolissima.