"Choosy sarai tu", parlano i lettori del Tgcom

Elisa

Rispondo alle parole della Ministra Fornero dicendo che sono una ragazza di 27 anni, laureata in Giurisprudenza e con un Master alle spalle; vivo in Liguria, una delle regioni con la più alta disoccupazione. Gli unici lavori che sono riuscita a trovare finora sono stati degli stage in ufficio (l’ultimo durato quasi un anno, a 500 euro al mese), durante i quali ho lavorato tanto quanto gli altri dipendenti, percependo però meno della metà dei loro stipendi! E ancora grazie che almeno un rimborso spese l’ho ricevuto, dato che molti stage sono addirittura gratuiti. Colleghi felicissimi per il mio lavoro e molto dispiaciuti nel momento in cui me ne sono andata, però per me lì non c’era posto… Con le solite scuse: periodo di crisi, tagli alle spese… ma io direi piuttosto che i soldi mancano solo per alcuni, per altri ce ne sono sempre, in abbondanza! Prima di permettersi di generalizzare e affermare che i giovani d’oggi sono “schizzinosi”, la Ministra dovrebbe guardarsi realmente intorno e rendersi conto che è l’ora di agire sul serio per sbloccare la situazione! Non si trovano più posti di lavoro seri, tutti i contratti ormai durano solo qualche mese, durante i quali si è sottopagati e sfruttati, e dopodiché si è di nuovo a spasso. Abbiamo studiato, speso dei soldi e impiegato del tempo, per poi non riuscire nemmeno a trovare lavori che qualche anno fa avremmo trovato senza studiare! Ad esempio io non riesco nemmeno più a trovare un lavoro come commessa, che invece, prima dell’università, sarei riuscita a trovare. Che ci spieghino come possiamo fare noi giovani a crearci una nostra vita, una nostra famiglia, a staccarci dai genitori, se non abbiamo nessuna garanzia per il futuro??? Si fa presto a dire che siamo dei “bamboccioni”! Se avessimo le possibilità di andare a vivere da soli, lo faremmo volentieri! Invece siamo solo una generazione che deve pagare le conseguenze di chi i soldi li ha spesi per i propri interessi e non è stato in grado di utilizzarli nel modo giusto per l’interesse della collettività. Vorrei che si trovasse anche Sua figlia nella condizione in cui si ritrova la stragrande maggioranza dei giovani d’oggi o che ci si fosse trovata Lei quando aveva la nostra età… allora, forse, capirebbe davvero come ci si sente umiliati di fronte a tutto questo.

Floriana

Cara Ministro, le faccio una domanda. Ma se sua figlia dopo gli studi, se non fosse riuscita a trovare subito un ìmpiego consono....cosa le avrebbe suggerito???? di andare a fare la laviapiatti o di lavorare in call center in modo da non essere troppo CHOOSY? E Lei....non è stata troppo CHOOSY? Vero???? Il problema che voi da lassù non vivete la realtà della gente comune e le problematiche che affrontiamo ogni giorno. Qua c'è la guerrrrrrraaaaaaa!!!! La saluto

Paolo

Cara Ministro ho 39 anni e 11 anni di precariato sulle spalle! Laureato in Scienze Politiche con un corso in giornalismo e un'altro in risorse umane. Ho fatto di tutto : ricercatore , segretario e operatore call center. Molti datori di lavoro sono stati Choosy con me perchè mi vedevano troppo preparato e non ero adatto a lavorare ad esempio al banco del mercato. Spett.le Ministro io mi sono interessato per anni di mercato del lavoro e le posso assicurare che la sua analisi è assurda e infondata. Il mercato del lavoro in Italia viaggia procipalmente su canali informali (raccomandazioni , relazioni , concorsi pilotati ecc) e successivamente su specializzazioni che richiedono esperienza ( per fare il contabile devi avere esperienza). La scuola non forma idoneamente e il mercato del lavoro è duale Oddio sto dicendo a lei quello che dovrebbe già sapere essendo Professoressa e Ministro del Lavoro. Ma lo sa? Milo Sono un un disabile dei tanti al 100% ma tanto abile mentalmente con un master in Web Master e Web Design. Ho 33 anni, sono disoccupato con un bambino di 3. Le categorie protette non sono state mai citate eppure I'M NOT CHOOSY e visto che lo prevede anche la costituzione ancora sono qua senza un Lavoro. Lei sta depredando anche gli ultimi sogni rimasti. Ma non si vergogna???? ci starebbe una parolaccia ma se non è tanto choosy la può interpretare facilmente. Dovrebbe proprio Dimettersi è un anno che ci prendete per il B-SIDE con le vostre romanzine tecniche e non avete mai detto delle linee guida tecniche per aumentare l'occupazione. Riferisca al suo Capo che noi i Rigori li conosciamo soltanto nel calcio, noi conosciamo la serietà e la professionalità su qualsiasi campo lavorativo producendo e creando ricchezza. E voi? Fate le ramanzine. Luigi Caro Ministro, ho 26 anni e da 3 anni ho lasciato la mia terra (Calabria) per lavorare in un'azienda a 750km da casa. A 23 anni ho conseguito la Laurea Magistrale in ingegneria Meccanica e ho avuto la fortuna di ricevere numerose offerte di lavoro a soli 2 giorni dalla laurea. Dopo un mese in giro per l'Italia (al SUD non c'è lavoro) a sostenere colloqui, ho accettato la migliore proposta economica e professionale per me: 8 mesi di stage a 500 euro/mese. Al termine dello stage, come premio per essermi laureato in tempo, mi è stato offerto un contratto di apprendistato di 38 mesi (il primo anno 1190 euo/mese). Adesso dopo i primi 18 mesi ne guadagno1200 €/mese. Ne spendo 600 al mese solo per l'affitto escluse spese. Se poi consideriamo auto, carburante ecc è un miracolo quando riesco ad azzerare la differenza tra entrate ed uscite. Non so quando riuscirò a mettere da parte dei soldi per crearmi un futuro e diventare totalmente indipendente dalla mia famiglia, ma ho 26 anni e ogni giorno cerco di convincermi che i sacrifici che sto facendo siano sostenibili per la mia età. Soprattutto spero siano una sorta di investimento per il mio futuro professionale. Come vede non mi sto lamentando di nulla, c'è chi sta peggio di me, ma essere tacciato come choosy è estremamente fastidioso e demotivante, soprattutto se detto da chi ha la figlia che lavora nella stessa università di mamma e papà (io vedo i miei genitori per 2/3 gg ogni 3 mesi) ed un figlio che per un solo anno di lavoro prende una buona uscita di 3,6 MLN di euro. Simona Schizzinosi??? Io e mio marito siamo disoccupati entrambi, 27 e 29 anni. Andrei a fare anche l'operatrice ecologica se ci fosse posto.Mio marito è un pittore edile che sta pagando ancora le tasse nonostante non è piu iscritto all artigianato,il lavoro non c è,abbiamo un mutuo di 550 euro al mese e un finanziamento di 245euro,abbiamo un bimbo di un anno e adesso rimpiango amaramente di essere nata in italia e di esserlo! Fornero veniamo a vivere da lei visto che tra poco non riusciremo a pagare piu il mutuo!!!

Kate

Io choosy!?!?!? Gi schizzinosi, se mai, saranno quelli che offrono i posti di lavoro! Sono laureata in lingue con il massimo dei voti, iscritta all'ordine dei giornalisti, ho un'esperienza di 7 anni come redattrice ma dopo la chiusura della società presso cui lavoravo mi sono rimboccata le maniche e ho cominciato a propormi per qualunque posizione: segretaria ("non ha esperienza, noi vogliamo una persona che abbia lavorato almeno 5 anni presso società fortemente strutturate"); ufficio stampa ("non è la persona che cerchiamo, vogliamo un'esperienza di almeno 3 anni nel settore"); lavapiatti ("non possiamo accettare la sua candidatura, cerchiamo persone con esperienza DECENNALE); raccolta dell'uva in veneto e toscana ("abbiamo bisogno di persone qualificate"); assistente di direzione ("lei è molto qualificata, ma non ha esperienza nel ruolo"); receptionist ("non ha esprienza nello smistamento di telefonate, ci spiace"). DEVO CONTINUARE? Perchè le porte sbattute in faccia per questo motivo (mancanza di esperienza, come avrete capito) sono innumerevoli...Eppure non mi sono data per vinta, e ho fatto l'hostess in fiera, la promoter di birra in un centro commerciale, lavoretti saltuari e malpagati...IO avrei partecipato anche alla raccolta di pomodori, se solo NON mi avessero chiesto esperienza pregressa!!! Choosy saranno gli altri...Si vergogni il mercato del lavoro e chi ci insulta ingiustamente senza sapere come stanno realmente le cose!



Vittorio

Vorrei chiedere al ministro Fornero se conosce il significato del terminea SPALLATA.... siccome fino a poco tempo fà non lo conoscevo neanche io Le vorrei precisare che significa mettersi sulle spalle la bara da accompagnare dal luogo del decesso all'autocarro funebre e successivamente in chiesa per la funzione funebre.... Il termine VESTIZIONE penso che possa facilmente immaginare cosa significhi...IL TUTTO PER LA MODICA CIFRA DI EURO 30,00 (benzina compresa per recarsi sul posto)... Ecco quello che sta facendo la povera gente (me compreso) per guadagnarsi (sic) da vivere.. facendo presente che parlo perfettamente inglese e spagnolo e che sono stato operatore commerciale e direttore di hotel... SONO CHOSY SIG. MINISTRO E PERCHE' NON MANDA SUA FIGLIA A FARE QUALCHE SPALLATA/VESTIZIONE? Potrebbe svegliarla dal Suo torpore e forse conoscerebbe i problemi reali della gente... Mi dica anche se devo denunciare questo lauto guadagno sulla denuncia dei redditi... (nauseato....)



Walter

Sono, nato a Roma il 31 marzo 1967: da circa un mese, a distanza di anni dalla prima volta, sono alla ricerca del lavoro. Accantonati i sogni che ti porti dietro per tutta la vita e difficili da realizzare per mancanza di liquidi alla base, con tanti anni di esperienza sulle spalle (esperienza: quella cosa che una volta precludeva l'apertura di numerose porte...) inizio con una strategia mirata (non schizzinosa, come qualche ministro recentemente ha detto): prima di tutto telefono e mi presento di persona nelle agenzie, non prima di aver letto qualche annuncio nell'attesa, davanti alla vetrina.. e comincia la farsa, fatta di zero professionalità, ancora meno rispetto e grande opportunismo (non umano, ma quello sì, professionale...), derivante dalla necessità di un introito per l'agenzia... Dopo aver accumulato carte e specializzazioni, lingue straniere e esperienze variegate, e dopo essere entrato a far parte delle LISTE DI MOBILITA’ e delle CATEGORIE PROTETTE (legge 68), vieni tassativamente sottoposto a una serie di domande standard, la più INSIGNIFICANTE delle quali è: "COSA SA FARE?" e, di fronte all'impiegata/segretaria/accettatrice frettolosa senti il forte desiderio di rispondere "TUTTO"... Mi viene da sorridere: vedere quanta superficialità è presente in chi dovrebbe per primo "filtrare" le candidature. Notevole è osservare come il tuo Inglese, tanto ricercato, dovrebbe essere fluente ma non lo può essere, poiché chi ti parla non lo sa (e tu ti chiedi come si possa trovare lì a occupare quella posizione lavorativa...), eppure per telefono avevi ricevuto un appuntamento proprio per sottoporti a un colloquio in Inglese. Forte della tua età /esperienza anche nei colloqui, cominci a fare domande precise e, sorpresa delle sorprese, chi ti giudica, ti concede solo risposte evasive, persino se tu indichi un loro annuncio cui pensi di poter offrire la tua candidatura... ma è come se tu parlassi a un disco registrato... e, dopo aver ripassato per l'ennesima volta la tua anamnesi di vita (dove sei nato, perché e per come..), chi hai di fronte, scaduto il tempo della chiacchierata e avuta la tua firma e la copia del tuo documento di identità, ti scarica, lasciandoti con un vuoto dentro, interrotto solo dalla solita frase: "la chiameremo noi..." (nb: a me, venditore “antico” di assicurazioni, hanno insegnato che quello è il modo di dare il benservito a una persona che non ti interessa e che non vuoi ti "rompa le scatole, chiamandoti"). E tu te ne esci consapevole che, anche per oggi, hai perso il tuo tempo, e fatto la loro fortuna...

Mario

Non sono mai stato schizzinoso!!! Ho trent'anni.

Durante l'università, per non pesare troppo sui miei ho fatto: Volantinaggio-distribuito giornali.

Finita l'università ( Economia Aziendale alla Sapienza) ho continuato volantinaggio, fatto corsi di aggiornamento, stage gratis e solo uno rimborsato con 200 € mese.

Call center ( 150 € ) per 7 ore al giorno recupero crediti (350 € mese) per 8 ore al giorno. Ora contratto a progetto (500 € mese ) per otto ore, che sta anhe per scadere e non so cosa succederà! Io penso che non sono assolutamente ciò che dice la "tizia", neanche la voglio chiamare per nome perchè mi fa senso, dal giorno che si è presentata in televisione piangendo e prendendo per i fondelli tutti noi, mi è "puzzata" in modo incredibile!! Ma come si permette! Vorrei chiedere, sempre alla signora (senza offedere le signore) i suoi figlioli cosa fanno??? Sono scizzinosi o????

Saluti a tutti gli schizzinosi come me!!!

Anna

Buongiorno,sono una nonna, mamma, disperata, mia figlia, ragazza madre è sola senza lavoro e con tanti affitti e pagamenti arretrati. Vorrei dire alla SIGNORA FORNERO, che mia figlia ha fatto tanti lavori pesanti e non, sperando di dare un futuro al suo bambino,e di non fargli mancare niente, dove lo deve trovare il lavoro anche sporco o pesante???? La pregherei di inviarmi gli indirizzi di questi lavori che i giovani non FAREBBERO perchè schizzinosi.A disposizione per evidenziare TANTE situazioni in cui ci troviamo grazie ai nostri POLITICI che si divertivano con il NOSTRO SANGUE.



Federica

Sono solo diplomata magistrale (se per Lei può far differenza!). Ho 34 anni, coniugata e con un figlio di 7 anni. Ho sempre lavorato appena mi sono diplomata: CAMERIERA e COMMESSA con lavori a tempo determinato. Poi finalmente un' assunzione a tempo indeterminato per 7 anni come operaia metalmeccanica, fino a quando l' azienda è fallita. Mi sono messa subito in moto, guadagnandomi un' altra assunzione come ricamatrice per altri 6 anni a tempo indeterminato, fino a quando, anche quest' azienda è fallita (porterò io sfortuna?!). Non mi sono demoralizzata e anche durante il periodo di cassa integrazione, piuttosto che starmene tranquillamente a casa a ricevere l' assegno mensile dell' INPS, ho trovato un' altro impiego tramite agenzia interinale per 3 mesi, come operaia metalmeccanica, facendo per la maggior parte turni notturni pesantissimi. Ma anche lì dopo 3 mesi, non occorrevo più, in quanto il periodo di picco lavoro, era terminato. Cosa inventarsi per contribuire al pagamento delle rate del mutuo, oltre allo stipendio di mio marito? All' ufficio di collocamento la bacheca è vuota di offerte lavorative e le agenzie interinale pure!!!!Allora? Scovando su internet, da quasi 5 anni ho scoperto una nuova "simil-occupazione": collaboro occasionalmente con quasi una 40ina di agenzie sparse in tutta Italia (...)

Ciò mi comporta, allontanarmi durante parecchi week end dalla mia famiglia per l' intera giornata, per essere pagata solo 45€ al giorno, che rivedrò se va bene 60-90 giorni dopo sul mio conto corrente (le agenzie di promoter hostess, hanno tutte questa tempistica assurda!!!!), senza contare le spese di benzina che utilizzo per arrivare al posto di lavoro, non sempre sotto casa e le spese per al massimo un caffè (in quanto mi porto il panino e la frutta da casa, per cercare di non intaccare ulteriormente il ridicolo compenso giornaliero).

E per farLe capire che non sono CHOOSY, quando non ho proposte come promoter per lavorare al coperto ed al caldo di un ipermercato, o di una sala per convention, me ne vado a fare "in nero" la commessa banconista presso un mercato ambulante, sotto il sole cocente d' estate e sotto il freddo congelante d' inverno, con i guanti per non spaccarmi le mani, quando allestisco il banco di metallo e l' ombrello di copertura!!!

Siccome andare dal parrucchiere è diventato per me un lusso, mi sono trovata anche a fare prestazioni occasionali, in qualità di hair model, in modo che durante questi corsi per seminaristi parrucchieri, mi utilizzano come modella per effettuare nuovi colori e tagli, pagandomi pure.

QUESTO SIGNIFICA ESSERE CHOOSY??????????? No, anch'io senza laurea, aspiro ad un buon posto di lavoro, con il fondoschiena al caldo ed una retribuzione che mi permetta di campare dignitosamente....,ma faccio tutto quello che Le ho elencato sopra, per restare comunque in rosso sul conto in banca!!!!! Nonostante ciò, la mia dignità è sempre in eccedenza rispetto alla Sua!!!



Giuseppina

BUONGIORNO, HO UNA FIGLIA LAUREATA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA CHE , A DISPETTO DELLE PAROLE DELLA “SIGNORA “ FORNERO, SI E’ SEMPRE ADATTATA A FARE TUTTO CIO’ CHE TROVAVA. DA UN ANNO LAVORA PRESSO LO STUDIO DI UN AVVOCATO. PARTE ALLA MATTINA ALLE 6.30 E RIENTRA ALLA SERA ALLE 19. VIENE PAGATA QUANDO CAPITA ( EURO 700 ED E’ GIA’ FORTUNATA) E SOPRATTUTTO NON SA SE E COME VERRA’ ASSUNTA. FORSE I NOSTRI POLITICI NON HANNO ANCORA CAPITO CHE I GIOVANI VORREBBERO LAVORARE , SE LO TROVASSERO E SE NON VENISSERO SFRUTTATI COME INVECE SUCCEDE. MI AUGURO CHE AL PIU’ PRESTO LE COSE PER I NOSTRI GIOVANI POSSANO CAMBIARE( ANCHE SE NON LO CREDO). E SOPRATTUTTO MI AUGURO PER TUTTI NOI CHE LE COSE CAMBINO IN ITALIA. UNA MAMMA “INCAZZATA”

Roberto

Cara Ministra Lei e il suo governo non sa più come definire i giovani d’oggi : prima bamboccioni , poi sfigati se ti laurei dopo 28 anni , adesso schizzinosi . sono parole offensive per questa generazione martoriata dalla precarietà e Lei pare che viva in una realtà fuori dalla normal- quotidianità in un mondo ovattato come tutti quelli che hanno la pancia piena . mio figlio 21 anno fa l’educatore precario in una coop. di ragazzi disabili e nel contempo studia filosofia alla statale ; quindi non è per niente schizzinoso nel pulire i culi di ragazzini disadattati . mia figlia ha fatto la scuola si moda e nonostante tutto lava anche i pavimenti e fa la barista anche se ne mondo della sartoria cercano perché nessuno vuole fare più la sarta , le dicono che è troppo giovane (19 anni) ; il terzo sta facendo l’ultimo anno di ragioneria senza mai essere rimandato con debiti e se appena può fa qualche lavoretto per non dipendere sempre dai genitori . ma quale schizzinosi! questi ragazzi meritano un plauso per il loro impegno e come i mie figli ce ne sono tanti altri . prima di sparare a zero sui giovani d’oggi si sciacqui la bocca e prima di parlare , pensi ; altro che frintendimento !!! la saluto Roberto , padre di tre figli schizzinosi !

Michele

Cara Elsa, Ci vuole tanto coraggio a dire certe cose, ho 39 anni una compagna e una figlia di 1 anno, ho conseguito solo un diploma ma solo perché non potevo proprio permettermi di studiare, tutto ciò che ho fatto ed ogni guadagno è arrivato solo grazie al mio duro lavoro, ho provato a fare di tutto, ho investito ogni centesimo che ho guadagnato per creare qualcosa di importante per me e magari anche per le persone alle quali davo da lavorare, ma la Vostra burocrazia, le Vostre tasse, Inps, ecc…. non me l'hanno permesso. Credo che ci sia tanta gente che come me è indignata e stufa di sentire certe eresie, se fossimo in Cile Lei e la combricola dei 945 fenomeni al Governo sareste già per strada a chiedere l'elemosina, per cui visto che c'è gente che ha studiato tutta la vita ed è senza lavoro, gente che ha fatto i lavori più duri per dare da mangiare ai propri figli ed ora tutti sono disperati e senza soldi, credo che Lei si debba solo vergognare, noi saremmo CHOOSY? Per carità…..

Valter

Come direbbe un precario a vita (si ma con compenso opposto)...Ssaaalve, Ho 50 anni e dopo 13 anni di duro lavoro sono stato licenziato in 30 secondi causa crisi aziendale ( gestione non vincente e i conti li pagano i dipendenti). Ero dirigente e questo mi permetteva di vivere con una certa serenita' che ovviamente oggi ho perduto e non so come faro' a rientrare nel mondo del lavoro. Ho lavorato per oltre 3 anni abbandonando la mia famiglia durante la settimana e vedendoli solo nel week end, sacrificando anche la mia vita privata vivendo appunto fuori casa da solo come un cane! Ho un figlio di 21 anni che lavora come operaio al quale a fine anno scade il contratto a tempo e vista la crisi si prospetta un non rinnovo. Dico solo una cosa: se qualcuno vuole creare un partito contro questo schifo d'Italia io sono pronto; non ne possiamo piu di essere offesi,umiliati e fregati da questi ben pensanti! Forse il ministro crede che l'Italia vada avanti grazie a persone come Lei o come quel prefetto che insultava un prete? Quando sento l' Inno d'Italia e penso alla gente che e' morta in guerra, sul lavoro (operai o forze dell'ordine) e vedo oggi come siamo, mi vergogno di essere rappresentato da questi signori e penso che essi si rivoltino nella tomba! Signori facciamo veramente una rivoluzione culturale perche' l'Italia sta morendo.

Andrea

Voglio dire al Ministro Forenero che ho due figli, il primo laureato con 110 e Lode in Scienze Politiche indirizzo Economico + Master (con borsa di studio) in Commercio Estero conseguito presso l'ICE di Roma; il secondo è laureato con 110 in Ingegneria Strutture, ebbene entrabi a 5-6 anni dal titolo di studio ancora stentano a trovare la loro giusta strada nel mondo del lavoro. Detto ciò vorrei dire al Sig. Ministro che prima di aprire bocca e definire i giovani "schizzinosi" sarebbe utile ... pensare, altrimenti si potrebbe passare da "spregevoli" ai loro occhi e non solo.

Paola

ho un figlio laureato in geologia, in Italia non è possibile assolutamente trovare lavoro in questo campo perchè bisogna essere figli di..... altrimenti le porte sono chiuse. E’ talmente schizzinoso che è stato a lavorare in Nuova Zelanda per 6 mesi, è tornato e adesso si trova a Dublino. Caro ministro, perchè i sui figli lavorano in Italia? I nostri sono di serie B?

Anita Salamano

Al ministro Fornero vorrei far notare che la maggior parte dei ragazzi che si accontentano al loro primo lavoro succede questo:solamente nell’anno 2012 ho sostenuto delle spese non indifferenti per permettere a mio figlio di frequentare degli stage di formazione/selezione per poter reperire un lavoro in qualità di animatore durante la stagione estiva, (purtroppo del suo titolo di ragionere non se ne fa nulla nemmeno offrendosi per degli stage gratuiti); grazie a questi stage ha ottenuto 2 contratti di lavoro, 1 per 2 mesi e mezzo a € 500,00 totale e 1 altro per 15 giorni per concludere la stagione a € 21,88 (qui pubblicato) somma versata in assegno anziché sul c/c quindi neanche riscuotibili poiché lui si trova in Egitto per 6 mesi nuovamente a fare l’animatore. Tengo a sottolineare che le detrazioni che gli sono state fatte, quella della divisa (una t shirt usata che non sapeva dove riconsegnarla) e 1 ammenda per non aver indossato la divisa (che nessuno indossava e nessuno controllava) mi sembrano più una scusa per non pagare il dovuto che altro. Se altri ragazzi e genitori hanno altre esperienze simili per cortesia condiviamo e facciamo sapere al ministro che ai nostri ragazzi il lavoro anche poco pagato non sempre spaventa.

Giuliano Giombi

Mia moglie ha 34 anni è ing. Civile e ha quasi sempre lavorato gratis, ha fatto decine di concorsi pubblici ma non è stata fortunata come sua figlia che ha una mamma che di cognome fa Fornero. Cara Ministro, almeno abbia il buon senso di stare zitta davanti a un popolo di giovani senza stipendio. Andrea Pirisi

Cara Fornero, ho 40 anni una laurea in architettura e una famiglia, ho cercato qualsiasi tipo di lavoro ma, per alcuni sono troppo "qualificato" per altri troppo vecchio: quindi? Forse far per qualche mese il magazziniere… ma non disegnerei fare il commesso o altro…. cerchi di trovare veramente un sistema per aiutare chi cerca il lavoro, qualsiasi lavoro, invece di criticare. Grazie Franca Bruzzichessi Choosy sarebbe stata sua figlia senza l’aiuto di mamma e papa’. Devono capire che in Italia i meriti non contano infatti lavorano solamente i loro figli, complimenti. Pio Coppi

Ho letto il Vostro invito. Non scrivo per me, anche sei io come moltissimi sono nella cosiddetta "cacca", ma per la mia ex moglie. Io sono separato e mia figlia di 19 anni sta con la madre, disoccupata grazie al decreto Gelmini. Da diversi mese vivono con quello che gli passo, anche se più di quanto previsto nella sentenza di separazione. Vorrei darle di più ma anche io vivo di stenti. Ciò che gli mando ogni mese gli basta appena per l'affitto. Da mesi cenano con pane olio e sale e da qualche giorno solo con pane, acqua e sale. Hanno chiesto aiuto a tutti compreso il vescovo di Chiusi, bell'imbusto che ha creato una società per affittare gli alloggi della curia a prezzi da strozzo. Nessuno ha fatto niente. Mia figlia ha finito le scuole superioi (liceo classico) a fatica e immersa in una miriade di stenti. Vogliono il computer per la tesina.....non sanno quanto costa Internet...quanto costa un computer??? I nostri politici fanno schi fo. Anzichè chiacchierare tanto perche non si riducono gli stipendi e aiutano le famiglie meno abbienti...anzi disastrate. Bisognerebbe eliminare tutti i polici nessuno escluso, perchè tutti sono dei quaqquaraqua. parlano parlano e non fanno niente. Qunato tempo manca ancora ad una rivoluzione globale?'''''' Oppure gli uomi con le palle non esistono. Io mi metto in prima fila.

Mia figlia vuole studiare fare medicina...con quali soldi con quelli di Monti? di Berlusconi? di Bersani? di Di Pietro? di Casini? Perchè non si sparano tutti...fanno schifo.

Anna

Cara Fornero, non sono più giovane. Ma vorrei dire la mia. Ho 46 anni ed un compagno che di anni ne ha 50. Oltre un anno fa lui ha perso il lavoro (dopo che l'azienda dove lavorava ha aperto le varie procedure di cassa integrazione, mobilità e chi più ne ha più ne metta). Ora, a 50 anni, da un anno fa il precario. Non ha un futuro, non lo abbiamo nessuno dei due, perché fare progetti con presupposti di precarietà, cara Ministra, non si può. Avremmo voluto sposarci e comprare una casetta ma questo non si può. E presto potrebbe finire anche la precarietà. E lui potrebbe finire nel baratro,nell'incubo della disoccupazione. Qull'incubo che, ogni notte, ci tiene svegli. Le persone, alla sua età e nelle sue condizioni, si stanno SUICIDANDO. Spero che troveremo la forza di andare avanti e.....un lavoro, qualsiasi ed onesto, perché qui nessuno è uno "choosy", perché qui IL LAVORO NON C'E'. Ed un uomo, (come pure una donna) ha la sua dignità. Dignità che voi state facendo perdere non solo ai singoli individui ma ad una intera Nazione. Si vergogni, cara ministra, perché essere, oltretutto, insultati giornalmente da Lei e dai Suoi colleghi e vedere, ugualmente ogni giorno, quanto si sia rubato e si continui a rubare a noi poveracci in nome di una politica sporca e corrotta e di una imprenditoria che ha portato il lavoro all'estero pur di arricchirsi sempre più sulla pelle di poveri schiavi disgraziati ed affamati........beh...è davvero troppo! E vorrei, in ultimo, aggiungere una considerazione: se è vero che questi poveri giovani non hanno un lavoro ed un futuro (ed è, purtroppo, vero....), è altrettanto e ancor di più vero che un uomo, a 50 anni e dopo anni ed anni di duro lavoro e sacrificio per costruirsi un futuro, abbia i diritto di conservare la la dignità e la speranza che gli sono state strappate e, a 50 anni, non è più facile sperare.

Massimo Alberotanza

Salve. Siamo una coppia senza figli 39 e 48 anni ma in crisi con il lavoro da oltre 10 anni abbiamo provato tutte le casse integrazioni da quella in deroga straordinaria ordinaria e adesso per cessata attivita’ con finale che ci hanno lasciato a casa a zero ore e l’inps per pagarci ci fa aspettare 7 mesi si perche’ loro devono fare le cose con calma controllare e noi nel frattempo come mangiamo come paghiamo le bollette l’affitto il mutuo o la rata della macchina? lavoro non c’e ne per i giovani che per nessuno e ora che fanno delle leggi a tutela del lavoro e dovremmo andare in pensione come fanno loro vorrei dire alla fornero che tutti noi siamo stanchi delle sue frasi o pensate geniali che hanno messo in ginocchio l’italia, poverina e’ rimasta male nel vedere che la fischiavano o gridavano ma cosa credeva che dovevano applaudire abbracciarla brava brava.

Paola

Ministro Fornero, ho 54 anni, ho la licenza media, sono impiegata partime in un ufficio - oltre a questo lavoro che NON MI PERMETTE DI VIVERE dignitosamente, d'estate alla sera faccio la cassiera in un locale mentre in autunno e inverno, di domenica e durante le feste ( mentre lei se ne sta al calduccio e il Natale / capodanno lo festeggia serenamente con i suo cari, magari andando al ristorante ) ......... lavoro in cucina come lavapiatti - tutto questo mi permette di vivere e posso camminare a testa alta..............lei no !!! per me lei non sa neanche cosa vuol dire lavare i piatti, i panni, lavorare e mandare avanti una casa, passare da un lavoro d'ufficio a lavare pentole ................ io sono orgogliosa dei lavori che svolgo e lei ?