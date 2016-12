foto Ansa Correlati Grilli: "Benefici per i contribuenti"

"Apprezzo l'intenzione del governo di valutare cambiamenti, ma dire che la legge di stabilità così com'è non pesa sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla domanda interna è ardito". Pier Luigi Bersani torna a esprimere la sua "seria preoccupazione" in proposito. "Nel rispetto dei saldi - spiega - chiediamo la disponibilità a riconsiderare in sede parlamentare alcuni temi. Sul tema fiscale serve più equità".

"Sul giro fiscale - spiega Bersani - serve una migliore equità e un maggior approfondimento alla domanda interna". Dal ministro, aggiunge il segretario del Pd, "c'è disponibilità sulla scuola che per noi è un punto irrinunciabile". C'è poi "una preoccupazione serissima sulle autonomie locali e sulla sanita' e bisogna cercare soluzioni per alleggerire il carico".



"Non sono d'accordo con Grilli"

Bersani, poi, ha commentato le affermazioni del ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, secondo il quale la nuova normativa tributaria per "il 99% dei nostri contribuenti" avrà "un effetto positivo". "Non sono d'accordo e sono interessato a confrontare le analisi - ha spiegato Bersani - perché a noi non risulta che il 99% dei cittadini ci guadagna". L'incontro tra i due si terrà mercoledì nel primo pomeriggio. Bersani sarà ricevuto dal premier Monti e con loro sarà presente anche Grilli.