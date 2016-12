Indagato il governatore altotatesino Durnwalder

foto LaPresse Correlati Dai festini romani ai festoni allo speck - di M. Giordano 15:17 - Risulta formalmente indagato per peculato il governatore altoatesino Luis Durnwalder. La Procura di Bolzano lo ha messo sotto inchiesta in riferimento all'utilizzo del suo fondo spese riservato dopo l'acquisizione di documenti da parte della Corte dei Conti, alla Provincia autonoma di Bolzano, sul fondo spese dello stesso presidente. L'iscrizione nel registro è quindi un atto dovuto. - Risulta formalmente indagato per peculato il governatore altoatesino Luis Durnwalder. La Procura di Bolzano lo ha messo sotto inchiesta in riferimento all'utilizzo del suo fondo spese riservato dopo l'acquisizione di documenti da parte della Corte dei Conti, alla Provincia autonoma di Bolzano, sul fondo spese dello stesso presidente. L'iscrizione nel registro è quindi un atto dovuto.

DURNWALDER: "NON MI DIMETTO"

''Non mi sorprende che la procura si sia attivata a seguito all'inchiesta dalla Corte dei conti. Anzi, lo deve fare''. Lo ha detto Durnwalder dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati per peculato. ''Spero - ha aggiunto - che l'inchiesta faccia chiarezza su una domanda di fondo: posso usare il fondo riservato per fare una offerta a una banda musicale oppure a una compagnia degli Schuetzen? Se no, e' chiaro che l'ipotesi e' di peculato''.