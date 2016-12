foto Dal Web 18:19 - "Non abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto in questi ultimi dodici mesi per poi buttarne via i benefici. Se cambiassimo rotta adesso, a che pro sacrifici, tasse e riforme?". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dopo le critiche piovute sul governo da più parti. "Siamo passati dall'emergenza a una fase di stabilizzazione. Monti sta risanando i conti pubblici con una serie impressionante di riforme", ha aggiunto. - "Non abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto in questi ultimi dodici mesi per poi buttarne via i benefici. Se cambiassimo rotta adesso, a che pro sacrifici, tasse e riforme?". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dopo le critiche piovute sul governo da più parti. "Siamo passati dall'emergenza a una fase di stabilizzazione. Monti sta risanando i conti pubblici con una serie impressionante di riforme", ha aggiunto.

"Gli italiani - ha detto Napolitano - si rendono ben conto che tali scelte avevano uno scopo preciso, quello di salvare il ruolo dell'Italia nell'Europa della moneta unica. Questa la ragione per cui hanno accettato tali scelte. Il Premier Monti ha avviato una profonda fase di risanamento dei conti pubblici e ha varato una serie impressionante di riforme".



Voto, "ho fiducia nella saggezza degli italiani"

Rispondendo a una domanda sul dopo governo Monti, il Capo dello Stato ha sottolineato che non c'è motivo di porsi interrogativi sull'Italia. "Il voto è un esercizio fondamentale di democrazia che non può essere certo eluso. Il risultato elettorale è sempre e dovunque circondato da incognite. Dobbiamo avere fiducia nella saggezza dei nostri cittadini".



Ue, "conta di più con un'unica voce"

Napolitano ha insistito sul percorso che deve portare all'Unione politica europea: "Più parliamo con un'unica voce europea, più contiamo. L'alternativa è di non contare affatto. Quando la storia ritorna sui suoi passi diventa archeologia. Non ci resta che avanzare nell'integrazione. Questo processo, graduale come è sempre stato, ci aiuta anche a riscoprire il nostro comune destino".



"Riflettere sui costi della 'non Europa'"

"Esiste un collegamento inscindibile tra legittimità democratica delle istituzioni comunitarie, solidarietà fra gli Stati membri e accettazione da parte di ciascuno di essi di una disciplina comune. Tutti i politici e organi di informazione in prima fila, devono cambiare il modo con cui parlano dell'Europa. Dobbiamo riflettere ad una nuova narrativa che metta ben in luce i benefici dell'appartenenza all'Unione europea e i costi della 'non Europa'".



"Nessuno disconosca la bontà della scelta del rigore"

L'Italia ha compiuto "scelte difficili e severe, che nessuno può disconoscere, e che ci hanno portato a dare un contributo decisivo alla costruzione dell'Europa per il superamento della fase critica ed il rilancio dell'economia", ha aggiunto Napolitano dall'Aja, incontrando la comunità italiana in Olanda.