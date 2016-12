foto Da video Correlati Il video: le richieste a Monti di Casini

Province, tutto pronto per i tagli 18:34 - "L'Udc apprezza il segnale del governo di voler abbassare la pressione fiscale, temiamo però che ciò possa penalizzare le famiglie, soprattutto quelle monoreddito con figli". Lo ha detto Pier Ferdinando Casini dopo l'incontro con Mario Monti. Il leader centrista, chiedendo al premier più equità, ha proposto di soprassedere al taglio delle aliquote Irpef per salvaguardare le detrazioni, che altrimenti verrebbero cancellate. - "L'Udc apprezza il segnale del governo di voler abbassare la pressione fiscale, temiamo però che ciò possa penalizzare le famiglie, soprattutto quelle monoreddito con figli". Lo ha detto Pier Ferdinando Casini dopo l'incontro con Mario Monti. Il leader centrista, chiedendo al premier più equità, ha proposto di soprassedere al taglio delle aliquote Irpef per salvaguardare le detrazioni, che altrimenti verrebbero cancellate.

"Il presidente Monti - ha spiegato Casini nella conferenza stampa seguita all'incontro - ha la preoccupazione che i saldi rimangano invariati e che gli sforzi non vengano compromessi, ma si è mostrato senz'altro disponibile" a modificare la legge di stabilità anche nei capitoli Irpef, detrazioni e Iva.



"Abbiamo esaminato - ha spiegato Casini - i contenuti della legge di stabilità. Apprezziamo l'idea del governo di procedere a un abbassamento dell'Irpef: è il segnale che ha capito quello che gli italiani chiedono a gran voce, ovvero la necessità di un alleggerimento della pressione fiscale", fermo restando che "il governo non può rischiare di compromettere oggi i grandi risultati ottenuti in Europa. E' stato fatto un buon lavoro e non possiamo compromettere l'equilibrio dei conti pubblici".



"Salvaguardare le famiglie con figli e con basso reddito"

Il timore che Casini ha espresso al presidente del Consiglio è che "l'abbassamento delle aliquote Irpef in corrispondenza con l'operazione sulle detrazioni fiscali penalizzi le famiglie monoreddito con figli". Perciò ha proposto a Monti "un percorso che parta dalla salvaguardia delle famiglie con figli e con redditi più bassi salvando le detrazioni, indispensabili: non si può penalizzare chi ha contratto un mutuo per la prima casa, sarebbe profondamente iniquo".



La proposta dell'Udc, ha poi spiegato il capogruppo alla Camera, Gian Luca Galletti, prevede di "rinunciare alla diminuzione degli scaglioni Irpef, mettendo le risorse che restano a disposizione a rafforzamento delle detrazioni per i carichi familiari".



"Possibile modificare la legge di stabilità"

Il numero uno dell'Udc ha poi aggiunto che "la legge di stabilità non è immodificabile e il lavoro dei politici è quello di far marciare in una comune intesa il lavoro fatto dai tecnici". Casini è convinto che la legge di stabilità potrà cambiare in Parlamento grazie al contributo dei politici. "Ma noi non vogliamo prenderci dei meriti, ci interessa solo rendere questa manovra più equa", afferma. E dice che "l'unica preoccupazione di Monti è il mantenimento del saldo generale e che non vengano compromessi gli sforzi fatti dagli italiani per recuperare quella credibilità che viene misurata dall'andamento dello spread. Monti si è comunque mostrato sensibile alle nostre richieste".