- Roberto Maroni sarà il candidato presidente della Lega Nord alle elezioni regionali in Lombardia. Lo ha annunciato il segretario regionale Matteo Salvini, precisando che comunque il movimento è disponibile alle primarie di coalizione e, quindi, a una sfida tra il segretario federale del Carroccio e un eventuale candidato del Pdl.

Il segretario del Carroccio ha conquistato il 76% dei voti. Al secondo posto il segretario lombardo, Matteo Salvini, con il 18% dei consensi. Voti anche per il presidente della provincia di Varese, Dario Galli, per il suo vice Andrea Gibelli e per il sindaco di Varese, Attilio Fontana. Secondo gli organizzatori hanno votato 210mila persone.

Votati anche Formigoni, Albertini e Renzi

Inaspettate le preferenze che alcuni elettori hanno riservato all'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, al governatore uscente, Roberto Formigoni, e al primo cittadino di Firenze, Matteo Renzi. Lo rivela Matteo Salvini, segretario lombardo della Lega: "Alcuni hanno votato per un proseguimento con Formigoni fino alla scadenza naturale del mandato, ovvero il 2015, altri per l'ex sindaco di Milano e una decina per il candidato alle primarie del centrosinistra".

Maroni: "Gazebata esaltante"

Roberto Maroni, segretario federale della Lega, sceglie la Rete per commentare il risultato della consultazione: "Gazebata esaltante, sono davvero orgoglioso di questa Lega e dei suoi straordinari militanti" scrive l'ex ministro degli Interni sul suo profilo Twitter.

Salvini: "Maroni garanzia di antimafiosità"

Il segretario della Lega lombarda, Matteo Salvini, incorona Roberto Maroni, vincitore della due giorni di votazioni per la scelta del candidato della Lega Nord alla regione Lombardia: "Il candidato della Lega c'è ed è forte, un altro candidato che abbia un ruolo di garanzia di antimafiosità come Maroni è difficile trovarlo".

"Pronti per primarie, vogliamo restare maggioranza"

Salvini "chiama" ora il Pdl: "Il movimento è disponibile alle primarie di coalizione e, quindi, a una sfida tra il segretario federale e un eventuale candidato del Pdl. Ogni momento di confronto con i cittadini è benvenuto". Il segretario regionale, però, non esclude una corsa in solitaria della Lega: "Noi siamo nella maggioranza e vogliamo continuare ad esserlo, da soli o con il Pdl, lo vedremo nelle prossime settimane".

Dai gazebo anche tre referendum

Presso i gazebo, la Lega Nord ha anche iniziato a raccogliere le firme per presentare tre proposte di legge di iniziativa popolare su euro, abolizione dell'Imu e possibilità di trattenere in regione il 75% delle tasse pagate dai cittadini lombardi.