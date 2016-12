foto LaPresse 10:41 - Come promesso, Roberto Formigoni presenta, per ora solo sulla Rete e su Twitter, la nuova giusta regionale, dopo lo scandalo Zambetti. Presente anche la Lega, ad esempio con Andrea Gibelli quale vicepresidente di Regione Lombardia. Tra i nomi nuovi, Mario Melazzini alla Sanità e Andrea Gilardoni, che si occuperà di Infrastrutture e Mobilità, al posto dell’assessore Raffaele Cattaneo. - Come promesso, Roberto Formigoni presenta, per ora solo sulla Rete e su Twitter, la nuova giusta regionale, dopo lo scandalo Zambetti. Presente anche la Lega, ad esempio con Andrea Gibelli quale vicepresidente di Regione Lombardia. Tra i nomi nuovi, Mario Melazzini alla Sanità e Andrea Gilardoni, che si occuperà di Infrastrutture e Mobilità, al posto dell’assessore Raffaele Cattaneo.

Del nuovo Governo faranno quindi parte due tecnici, rispettivamente il professor Mario Melazzini e il professor Andrea Gilardoni. Il primo, nato nel 1958 a Pavia, è stato promosso al ruolo di primario a soli 39 anni, diventando negli ultimi anni il simbolo della battaglia in Italia contro la sclerosi laterale amiotrofica. Nel corso del 2012 ha assunto il ruolo di dirigente della programmazione sanitaria regionale: prenderà il posto del leghista Luciano Bresciani.



Gilardoni, classe 1955 è docente all’università Bocconi di Milano, si è occupato negli ultimi 15 anni di analisi delle politiche e del management pubblico: portano la sua firma numerosi studi dedicati alla gestione delle utilities. Nella nuova Giunta si occuperà, come detto, di Infrastrutture e Mobilità, al posto di Raffaele Cattaneo.



Infine, con un terzo tweet, Formigoni ha presentato, infine, la riconferma di Andrea Gibelli quale vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alle Attività produttive. Classe 1967, Gibelli è laureato in architettura: nel corso della sua carriera politica ha ricoperto il ruolo di caproguppo della Lega alla Camera.



Salvini: "Formigoni vive su Twitter"

Prima che dalla Lega arrivi un primo commento sulla nuova Giunta della Lombardia, Matteo Salvini ironizza (sempre su Twitter) sulle modalità di annuncio. "Formigoni annuncia pezzi di giunta su Twitter - ha scritto il segretario lombardo della Lega Nord - Formigoni ormai mangia, beve e dorme su Twitter. Sindrome da Grande Fratello? Che ne dite?".



Formigoni replica: "Tu vai a letto con Twitter"

Scambio polemico a distanza su Twitter fra Roberto Formigoni e Matteo Salvini. Il governatore ha replicato duramente all'ironia del segretario della Lega Lombarda sull'annuncio della giunta via social network. "Salvini, che stai a dì? Tu ci vai a letto con Twitter", ha scritto Formigoni. Che scrivendo il cognome "Sal(vini)" ha poi aggiunto: "Ti sei scolato troppi vini". E un terzo tweet conteggia: Salvini ha scritto "28 tweet in 2 giorni". Lo scambio sta suscitando commenti ironici sulla rete.