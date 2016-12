Legge di Stabilità: Monti contro tutti

foto LaPresse 06:33 - Sarà un lunedì complicato, per il capo del governo. Mario Monti darà il via, a palazzo Chigi, a una serie di faccia a faccia con i leader di partito, a partire da quello dell'Udc Casini, con la legge di stabilità come argomento centrale. Bersani e Alfano hanno già pronunciato l'altolà: per il segretario Pd, le norme sulla scuola sono ''invotabili", mentre il Pdl attacca su Iva e detrazioni: toccarle sarebbe un ''tradimento'' . - Sarà un lunedì complicato, per il capo del governo. Mario Monti darà il via, a palazzo Chigi, a una serie di faccia a faccia con i leader di partito, a partire da quello dell'Udc Casini, con la legge di stabilità come argomento centrale. Bersani e Alfano hanno già pronunciato l'altolà: per il segretario Pd, le norme sulla scuola sono ''invotabili", mentre il Pdl attacca su Iva e detrazioni: toccarle sarebbe un ''tradimento'' .

A non andare giu' al Partito Dmocratico sono innanzitutto le norme sulla scuola, a partire dai tagli da 700 milioni e dall'allungamento da 18 a 24 ore settimanali dell'orario di lavoro dei professori. Cavalcando l'onda crescente della protesta degli insegnanti, arrivata di fronte al ministero dell'Istruzione, Bersani ha definito le misure ''invotabili'', perche' ''finirebbero per dare un colpo ulteriore alla qualita' dell'offerta formativa''. Ma il Governo dovra' pensare a ''modifiche significative'' anche sul piano fiscale, altrimenti, avverte, ''saremo di fronte a un problema serio''. In materia il relatore del partito, Pier Paolo Baretta, e' gia' pronto a dare battaglia in Parlamento perche', come dimostra un recente studio del Cer, dalla manovra Iva-Irpef sono i redditi piu' bassi a venir maggiormente penalizzati. ''Converra' rimodulare la distribuzione'', spiega, invocando ''un serio confronto'' tra maggioranza e governo anche su detrazioni e esodati.



ALFANO: NO AL TRADIMENTO DEL PATTO CON I CITTADINI

Quello del fisco e' peraltro il punto cardine anche per il Pdl. Angelino Alfano, che Monti incontrera' martedi' insieme a Silvio Berlusconi e Gianni Letta, ha gia' piantato i suoi paletti. ''Se ci saranno passi indietro sulle detrazioni - ha puntualizzato il segretario del Pdl - verra' violato un patto tra Stato e cittadini. Un tradimento - ha promesso - che noi impediremo, cosi' come ci opporremo all'aumento dell'Iva''.



ANCHE L'UDC SI METTE DI TRAVERSO

Contro l'innalzamento dell'imposta, in particolare sulle cooperative sociali dal 4 al 10%, si schierera' con ogni probabilita' anche l'Udc, il primo ad essere ascoltato dal presidente del Consiglio gia' domani. Il partito di Pier Ferdinando Casini, che alla vigilia dell'incontro non si e' espresso ufficialmente, potrebbe quindi insistere con il governo per rendere piu' equa la tassazione Irpef, mossa possibile, secondo i calcoli dei responsabili economici, anche a saldi invariati, e per sistemare le distorsioni sull'Imu. Un tema, quello dell'Imu, su quale Confedilizia teme l'arrivo di nuovi aumenti, dopo la revisione dei trasferimenti per alcuni Comuni.