foto Ansa

20:16

- "Votate pure per Bersani, per Vendola o per chi vi pare, ma riprendetevi la politica, perché la politica non può essere lasciata in mano agli Scilipoti". Lo ha detto Matteo Renzi durante un comizio a Novara. "Stiamo cercando - ha aggiunto il sindaco di Firenze e candidato alle primarie del Pd - di dire che la politica ha ancora un senso, e non è facile perché oggi vincono sconforto e delusione".