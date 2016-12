foto LaPresse

16:20

- "Il mio Pd arriva al 40 per cento, il loro Pd al 25 per cento". Matteo Renzi è certo di essere in vantaggio sui concorrenti, in vista della sfida per le primarie, e da Torino, dove ha tenuto un comizio al PalaOlimpico, dice di essere sicuro che la sua proposta politica ha un consenso maggiore.