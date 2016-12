Vendola a Renzi: "Sei il vecchio che si ricicla"

foto Ansa Correlati Renzi: "La mia sinistra ha coraggio e sa decidere"

"Caro Matteo, il coraggio di cui c'è bisogno è quello dei ragazzi e delle ragazze che lottano per difendere la scuola pubblica. Quello di chi vuole rompere la gabbia della precarietà. I tuoi sponsor sono il mondo vecchio che si affida a te per riciclarsi". Così Nichi Vendola replica a Matteo Renzi, che da Torino ha detto che vuole una sinistra capace di avere coraggio.

Monti "forse non ha percezione di quanto sia acuto e rabbioso il dolore del Paese", dice poi Vendola, intervistato dall'Unità. E guardando a quello che sta succedendo, tra problemi dei precari, dei pensionati, tagli fatti e annunciati, dice che il quadro "diventa impressionante e in controtendenza con qualunque cultura riformista. Curioso che la contesa a sinistra sia tra le isole Cayman e Monte dei Paschi di Siena". E ancora: "Bisogna parlare con i finanzieri e con i banchieri? Intanto bisognerebbe farlo a porte aperte, non nella segretezza di un convivio privato".



"Io ci parlo - riprende -, ma lo faccio a porte aperte, difendendo l'economia reale e la produzione, contestando la ricchezza fondata sulla speculazione. Non bisogna coccolare quel mondo" che dopo aver "cavalcato il puledro del berlusconismo ora cerca nuovi puledri per continuare a vincere". Bisogna "strattonarlo, mettergli regole, tagliargli le unghie".



Quanto alle polemiche sulla "rottamazione" di Renzi, "in molti passaggi della mia vita politica - sottolinea ancora Vendola - sono stato un avversario di D'Alema e Veltroni ma non li ho mai combattuti perché erano più grandi di me". Rottamare "non mi piace applicata alle persone. Io, ad esempio, non voglio rottamare Berlusconi" ma "il berlusconismo, argomento che invece trova allergico Renzi perché c'è chi pensa che possa essere riciclato in parte o in tutto. E per un cambiamento che ricorda molto da vicino il Gattopardo, cambiare tutto per non cambiare nulla".