foto LaPresse 14:05 - Il segretario della Lega Nord Roberto Maroni si sfila dalla posizione di candidato alla presidenza della Regione Lombardia e dà la sua benedizione a Matteo Salvini per quel ruolo. "Potrebbe essere un ottimo governatore", assicura dicendo che il suo collega di partito è "un giovane con grandi capacità e passione". Intanto, l'avvocato Umberto Ambrosoli rinuncia alla candidatura a capo del centrosinistra annunciandolo su Twitter.

Il figlio di Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, ucciso su ordine del banchiere Michele Sindona l'11 luglio 1979, ha postato due messaggi per spiegare la sua scelta. "Servire la collettività, vivere la responsabilità politica è la più nobile delle ambizioni; ringrazio quanti mi ritengono all'altezza". Poi, ha aggiunto: "Tuttavia, la tempistica oggi disponibile impedisce di realizzare l'unico progetto nel quale riesco a immaginare una mia candidatura".



Maroni: "Basta polemiche sul voto, noi siamo sempre pronti"

"Questa polemica non mi appassiona, lo deciderà il prefetto quando si andrà al voto. Noi siamo pronti qualunque sia la data". Così Maroni ha replicato sulla polemica che lo divide da giorni dal governatore della Lombardia Roberto Formigoni sulla data delle elezioni anticipate in Regione.



Dopo aver firmato i referendum del Carroccio al gazebo di Varese, Maroni ha comunque ribadito la sua convinzione che sia utile "non buttare nel cesso" 50 milioni di euro che si risparmierebbero con un election day nel 2013. Quanto al rapporto con gli alleati ha risposto di "non avere niente contro il Pdl, anzi mi auguro si possa continuare insieme", augurandosi che dall'altra parte però "non ci sia una reazione isterica".



E ancora, Roberto Maroni si è detto molto soddisfatto della mobilitazione nella due giorni di raccolta firme a sostegno dei tre progetti di legge di iniziativa popolare del Carroccio, che si tiene contestualmente alle primarie per scegliere il candidato alle regionali lombarde. La Lega, ha sostenuto, con riferimento all'inchiesta sui rimborsi elettorali, "ha ripreso a scendere in piazza, dopo momenti di vergogna". Il movimento, ha continuato, "sta riprendendo la fiducia dei cittadini".