Primarie del Pd, come si vota

- Renzi le ha osteggiate quando erano in fase di approvazione e poi le ha contestate quando sono state approvate. Ma quali sono queste discusse "nuove norme"? Due i momenti in cui sono state adottare: sabato 6 ottobre l'assemblea nazionale del Partito Democratico ha approvato la modifica transitoria allo statuto del partito che permette ad altri esponendi del Pd che non siano il Segretario di correre per le primarie del centro-sinistra; venerdì 19 ottobre, invece, il Collegio dei Garanti per le Primarie ha votato il regolamento per le primarie di coalizione (a cui partecipano, oltre al Pd, anche Sel e Psi). Le novità più rilevanti sono l'albo degli elettori e il doppio turno.