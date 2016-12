foto LaPresse Correlati Renzi: "Voglio una sinistra che sa decidere"

Tgcom24 si candida a ospitare il dibattito tv Bersani-Renzi 12:31 - "Io mi fido di lui e lui di me". Parola di Angelino Alfano, che parla così del suo rapporto con Silvio Berlusconi. Il segretario del Pdl aggiunge che a breve presenterà "una squadra con elementi politici di grande livello" in vista del rilancio del partito e sottolinea che sta pensando a persone che rappresentano "al meglio i nostri territori". Poi assicura: "A Monti chiederemo di ridurre l'Iva e che non si facciano passi indietro sulle detrazioni". - "Io mi fido di lui e lui di me". Parola di Angelino Alfano, che parla così del suo rapporto con Silvio Berlusconi. Il segretario del Pdl aggiunge che a breve presenterà "una squadra con elementi politici di grande livello" in vista del rilancio del partito e sottolinea che sta pensando a persone che rappresentano "al meglio i nostri territori". Poi assicura: "A Monti chiederemo di ridurre l'Iva e che non si facciano passi indietro sulle detrazioni".

A margine di un convegno della fondazione Magna Charta, dice poi che in casa Pdl "rifiutiamo le etichette e impediremo che ci sia una rilettura di questi anni di Berlusconi con la cronaca nera e la cronaca rosa". Commentando poi la proposta di Renato Schifani di creare una costituente dei moderati dice di condividere l'idea: "Sono d'accordo con il presidente del Senato. La costituente deve essere un luogo dove far emergere i contenuti".



E ancora, sulla questione scottante di questi giorni, la contestatissima legge di stabilità con gli aggravi fiscali, promette: "A Monti diremo che vanno sostenute le famiglie e che non può essere diminuito il loro potere d'acquisto, per cui insisteremo sulla riduzione dell'Iva e chiederemo che non si facciano passi indietro sulle detrazioni".



A proposito delle elezioni in Sicili: "Nello Musumeci è il candidato perbene da mettere a capo di un governo che rilanci l'immagine della Sicilia visto che i siciliani sono stanchi di essere giudicati dai connazionali in base all'immagine che i governatori hanno dato di quell'isola".