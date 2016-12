- A fare l'aggiornamento del lessico usato in casa Pdl ci pensa l'onorevole Mariarosaria Rossi, tra i fedelissimi di Silvio Berlusconi e sua attuale assistente personale. In un'intervista al Corriere della Sera, la “zarina di Tor Crescenza“ spiega: "Per la millesima volta, chiarisco: bunga bunga era solo la battuta finale di una barzelletta [...]. Adesso abbiamo cambiato barzelletta e, infatti, tra noi, c’è un nuovo modo di dire…". E cioé “squit squit”.

L'onorevole Rossi nega poi l’ipotesi che Berlusconi stia creando un nuovo partito del quale farebbero parte anche lei e altre fantomatiche “Amazzoni azzurre“. La Rossi dice: “Hanno detto persino che esiste una chat chiamata così”. Infine l'assistente del Cavaliere ha polemizzato con Daniela Santanchè, che ha chiesto a gran voce la rottamazione del Pdl: "Penso che da questa situazione oggettivamente complicata si possa uscire in un solo modo: restando tutti uniti". E in quella parola "uniti" include Pdl ed ex An: "Compresi i vari La Russa, Alemanno, Meloni... Perché qui o tutti noi che abbiamo idee liberali, democratiche e di destra restiamo uniti, oppure ce ne torniamo tutti a casa".