- Pd e Udc sono pronti a rinunciare al calo dell'Irpef a patto che l'Iva non venga ritoccata al rialzo. La legge di stabilità approvata dal Governo prevede che da luglio l'Iva aumenti di un punto (le aliquote del 10 e del 21% saliranno all'11 e al 22%) e la riduzione delle aliquote Irpef per i redditi più bassi (l'aliquota dello scaglione iniziale fino a 15mila euro passa dal 23 al 22%, quella per lo scaglione di reddito tra i 15 ed i 28mila passa da 27 a 26%).

L'Udc si accoda al Pd e il Pdl resta possibilista

Il capogruppo dell'Udc Gian Luca Galletti pensa soprattutto alle famiglie: "Con le risorse che restano vogliamo aumentare le deduzioni per i carichi familiari, cioè per i redditi bassi con figli a carico". Il Pdl invece, non ha ancora chiarito la propria posizione sullo spinoso scambio calo Irpef-aumento Iva. Per bocca di Renato Brunetta però, pare abbracciare una posizione "possibilista": "Stiamo ragionando su un grande acocrdo di maggioranza per rigore e svilupo, evidentemente considerando che la legge di stabilità non risponde a queste due direttive".

La questione sarà probabilmente affrontata dal premier Mario Monti in occasione degli incontri con i leader di partito: lunedì vedrà Casini, martedì Berlusconi e Alfano, e Bersani in data ancora da definire.